Régimen cierra canal RB3 en río Blanco del periodista David Mendoza

El periodista David Mendoza, aseguró que hace unos meses un periodista de Matagalpa lo llamó para decirle que se aliara con loa sandinistas, pero su respuseta fue que él era periodista y no se aliaba con ningún partido político

El régimen de Daniel Ortega a través de Telcor, cerró el canal RB3, el canal de la zona láctea ubicado en el municipio de río Blanco, del departamento de Matagalpa, Nicaragua. El canal fue fundado por el periodista David Mendoza, hace 20 años y este martes informó de la notificación emitida por Telcor.

"A las doce del medio día de hoy, Telcor (Instituto nicaragüense de telecomunicaciones), nos ha comunicado el cierre del canal RB3, el canal de la zona láctea" anunció Mendoza a través de las redes sociales del canal local.

Mendoza reveló que "recientemente, hace como un mes un colega periodista de Matagalpa, me llamó para decirme que me aliara con los sandinistas y le dije que yo no tengo que aliarme a ningún partido político, yo soy periodista, yo no me preparé para aliarme a ningún partido político" respondió el fundador del canal de televisión de río blanco.

Mendoza se ha caracterizado por hacer un periodista que ha impulsado campañas de servicio social para la población. Para la pandemia del coronavirus, convocó a los ganaderos a que hicieran una jornada para sanitizar todas las calles del municipio de río blanco.

"Mi trabajo ha sido trabajar por la gente, yo siempre le di oportunidad a sandinistas y no sandinistas, mi trabajo ha sido con la gnete" dijo al defender su trabajo.

El colega mencionó que desde que comenzó a laborar en medios de comunicación y fundó su propio canal, diferentes secretarios políticos y algunos funcionarios de gobierno "empezaron con ataques".

"Yo siempre le pedí a Dios que nos tuviera en buenos lugares, nunca pensé que me llevaría tan lejos. yo como se los dije hace algunos días (...) cumplí mis sueños, ayudé a mucha gente, gestioné ayuda a la gente" aseguró.

Vamos a volver

El periodista David Mendoza, prometió a su audiencia que van a "volver" cuando las condiciones de libertad en Nicaragua sean adecuadas para expresarse e informar.

"Nicaragua pronto será democrático, libre de expresión, esperamos que Dios haga un milagro. Mi gente les agradezco mucho, a mis patrocinadores gracias. Les seguiré informando a través de mis redes sociales, tengo más de 180 mil seguidores en mi canal RB3, de facebook" aseguró Mendoza.

El régimen de Daniel Ortega cerró ayer lunes seis radio emisoras católicas de la Diócesis de Matagalpa, como parte de la censura que ha impuesto a raiz de las protestas en el 2018.

La dictadura en Nicaragua se tomó por asaltó la redacción de Confidencial el 14 de diciembre del 2021, el 21 de diciembre confiscó el Canal 100% Noticias y metió preso al director Miguel Mora y a Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa. Actualmente Mora sigue detenido, tras ser reencarcelado desde el 20 de junio del año 2021. También el régimen asaltó el 13 de agosto del 2021 el diario La Prensa de Nicaragua con casi 100 años de existencia. Y en el mes de junio del 2022, se tomaron las instalaciones de Trinchera de La Noticia.