El padre Rafael Bermúdez, quien se encuentra exiliado en California, Estados Unidos, reveló que el fallecido cardenal emérito de Nicaragua Miguel Obando y Bravo, le dijo que una vez que muriera, la iglesia iba a conocer la verdadera naturaleza del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En 100%Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, el religioso informó que una vez le preguntó al cardenal emérito ¿por qué se había alineado al régimen Ortega Murillo?

“Le dije, Eminencia hay mucha gente que está sorprendida después de 35 años, hiciste bien tú pastoreo, fuiste fiel a tu pueblo, expusiste tu vida, yo le tenía confianza y me dijo Rafael me estoy sacrificando cuando yo no esté, van a entender y van a conocer quiénes son estas personas que estoy tratando de hacer entender de que se conviertan que no hagan daño porque las pretensiones de ellos son bien difíciles, esa fue la respuesta que me dio” manifestó.

Según Bermúdez, él deseaba que el cardenal emérito siguiera como un hombre impecable en su camino, pero lamentablemente para el pueblo nicaragüense terminó “manchado”.

“En ese momento no lo entendí, tenía ese sentimiento que el hombre terminara impecable su vida y lo miraba como que se estaba manchando y lógicamente para la opinión del pueblo terminó manchado, pero la cuchara es la que sabe el mal de la olla, dice el dicho, el estaba conociendo la realidad, no nos imaginábamos después de escuchar a una persona allá por los 90 pidiendo perdón y no sé cuántas cosas más, recuerda que han utilizado a la iglesia y el nombre de Dios en vano”.

Respecto a la relación que mantiene Monseñor René Sándigo de la Diócesis de León con el régimen Ortega Murillo, el padre asegura que no hay que verlo como un signo de adversidad.

“Como dicen; No cierro la puerta del todo para que de alguna forma no miren ningún signo de adversidad pero el problema está en que el diálogo no es con el señor alcalde de León, el problema es con quienes mandan al señor alcalde de León, (...) es complejo mucha gente del pueblo que no tienen mucha espiritualidad quisiera una respuesta más radical de parte de cada miembro de la iglesia, yo mismo me hice la pregunta por ejemplo de Santo Domingo no sé hasta dónde beneficia eso de que ayude al aparente normalidad y la normalidad mientras somos un solo cuerpo”.

Diálogo Vaticano

Sobre las declaraciones del observador de la Santa Sede en la Organización de Estados Americanos (OEA), quien aseguró que el Vaticano está en su deseo de colaborar para un diálogo entre las partes.

El padre Rafael manifestó que el diálogo es el vehículo o el mecanismo para que salga a la luz una reflexión seria, responsable e inteligente, pero con Ortega es “acepta lo que yo digo y punto”.

“¿Cuál es el fundamento porque tú no me quieres responder el teléfono? (...) entonces dialogar es el vehículo y mecanismo donde tiene que prevalecer la justa razón, la inteligencia donde la persona a ver venga a decir ¿por qué me estás persiguiendo? ¿por qué? yo no estoy gobernando en tu policía, en tu ejército, en tu sistema judicial, no estoy interviniendo absolutamente en nada, cuando hablamos de diálogo en la iglesia es eso queremos una persona no irracional sino la persona inteligente capaz de reflexionar y de reconocer sus errores”, manifestó.

Para Bermúdez, el mecanismo del Vaticano siempre será el diálogo “el mecanismo que la iglesia siempre va utilizar es hablar, es dialogar, hablar y dialogar porque no haya más muerte, para que no haya más inestabilidad, para ver si la persona entiende; pero es bien difícil en la mente maquiavélica, la señora gobernante no está por el diálogo, no hay nada ninguna señal de diálogo”.