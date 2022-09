Diálogo entre Daniel Ortega y el Vaticano no ha parado las “injusticias” dice sacerdote desterrado

Este es el segundo sacerdote nicaragüense que le impiden ingresar al país en lo que va de septiembre del 2022

El diálogo entre el régimen de Daniel Ortega y el Vaticano no ha parado las “injusticias” contra la Iglesia Católica en Nicaragua, expresó el sacerdote Guillermo Trinidad Blandón González de la parroquia Santa Lucía en el departamento de Boaco, de la Diócesis de Granada.

“Si es que no se da conmigo, se da contra toda la iglesia, confiemos en esos diálogos verdad que se estén dando, pero el fruto que se ve es que el diálogo no ha parado la injusticia, ni la represión, ni el acoso, pero bueno la esperanza siempre está puesta en el Señor”, expresó Blandón a Lucia Pineda Ubau en 100% Entrevistas.

El sacerdote denunció que el régimen sandinista negó su ingreso a Nicaragua. Al mismo tiempo, aseguró que no cometió ningún delito, su única misión era predicar el Evangelio de Dios al pueblo sufrido.

“Estoy sorprendido nunca he tenido problema con la justicia, soy un sacerdote que simplemente he predicado la palabra de Dios, he caminado con mi pueblo, he llorado con mi pueblo, he sufrido con mi pueblo, he reído con mi pueblo, un sacerdote que trabajaba en Santa Lucía municipio de Boaco (...) yo me quedé sorprendido por predicar el evangelio la palabra de Dios, denunciar lo que no es correcto como todo pastor que anuncia y denuncia las injusticias, los abusos, todas estas cosa que son propias del oficio del ministerio del sacerdote, no he cometido ningún delito”, manifestó.

Según el párroco hace tres semanas salió de Nicaragua, primero viajó a Miami en Estados Unidos donde estuvo dos días, posteriormente viajó a Israel, Tierra Santa.

“El motivo del viaje era encontrarme con Cristo, el origen del cristianismo estuve en ocho días de peregrinación, luego regresé a Miami y hoy retornaba a mi país”.

Tras el destierro por proclamar la palabra de Dios, el sacerdote hizo referencia al pasaje bíblico en Mateo 5:11-12 “Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de Mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes”.

Al mismo tiempo, señaló que Daniel Ortega viola la Constitución Política en Nicaragua al negar el ingreso de nacionales sin razón alguna “Dios es mi fortaleza, la presencia del señor conmigo, me están negando mis derechos como nicaragüense, tengo derecho soy un nicaragüense y me niegan entrar a mi patria. Bendito sea el Señor, esto va en contra de la Constitución misma, pero bendito sea el Señor”.

El religioso informó que la situación lo obliga a solicitar asilo político en EEUU “Ha de sufrir con paciencia. Tengo que legalizarse aquí en Estados Unidos, pues ni modo que le vamos a hacer. Dios no desampara a nadie, nuestra confianza está puesta en el Señor”.

Además, el padre instó a los creyentes a perseverar en el evangelio, amor y justicia “Que lo que no es correcto no es correcto que ellos practiquen la justicia, el amor, la verdad y la misericordia. Dichosos nosotros los que somos perseguidos y agobiados porque Cristo está con nosotros, Él es nuestra fortaleza. El Señor dijo ``Yo estaré con ustedes todos los días del mundo”.

Respecto a Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra en “arresto domiciliario” dijo que no saben absolutamente nada, lo único que hacen es orar a Dios por él. “No sabemos nada solo lo que ha informado el señor Cardenal Leopoldo Brenes nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado, no sabemos absolutamente nada (...) oramos por él, por los sacerdotes y laicos detenidos, no sé sabe nada es la situación que estamos viviendo tristemente”.