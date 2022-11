Estudiante nicaragüense destaca en concurso mundial de robótica en Suiza

Edwin Pompilio Baca Cordero sueña con estudiar robótica desde octubre pasado que representó a Nicaragua en Ginebra, Suiza y regresó con la posición número 80 de los 160 equipos participantes

El estudiante de secundaria Edwin Pompilio Baca Cordero se ha propuesto ganar el Desafío Global de Robótica 2023. La ciencia lo atrapó desde que participó en el evento más importante “First Global Challenge” como líder de la delegación nicaragüense.

Con el robot “Plan Z”, Nicaragua alcanzó la posición número 80 de los 160 equipos participantes de la competencia internacional de robótica en Ginebra, Suiza, realizada del 13 al 16 de octubre pasado en la edición 2022.

Edwin Pompilio, cursa el segundo año de secundaria en el Colegio Latinoamericano, participó por primera vez en una competencia internacional fue una experiencia que le cambió la vida y así lo narra en entrevista con Vida y Éxito.

“Quiero seguir dejando muy en alto mi nombre. Ya he enseñado de lo que soy capaz, de que estoy hecho, quién soy, cómo soy y cómo ayudo”, expresó.

Edwin dio sus primeros pasos en la robótica a temprana edad porque de niño le agradaba armar desarmar figuras con legos, además fue parte del Club de Robótica y actualmente cursa segundo año de secundaria en el Colegio Latinoamericano.

Cuenta que dado su interés en 2016 su abuela lo motivó a tomar un Curso de Robótica en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT). En 2017 y 2018 participó en el World Robot Olympiad (WRO) , eventos realizados en Managua.

“Cuando empecé el curso en la UNICIT me fue un poco difícil relacionarme con el resto porque soy un poco reservado al inicio. Yo miraba como todos preguntaban. Entonces en vez de hacer lo mismo, buscaba una solución alterna con tal de evitar preguntar a los maestros para poder terminar las tareas que nos ponían”, explicó.

Sin embargo, poco a poco descubrió que tiene talento, capacidad e innovación para guiar a su equipo, lo hizo primero en Nicaragua y luego lo confirmó en Suiza cuando viajó junto a los estudiantes Jorge René Araya Parrales, Cody Louis Barrera Claybon, Sebastián y Rolado González Rivera.

Este equipo nicaragüense fue seleccionado por Createch Mind como resultado de su excelente desempeño en las dos competencias nacionales realizadas en el 2017 y 2018.

“Hago que las personas se sientan bien conmigo. Eso me da la capacidad de poder señalar lo que está mal sin hacer sentir mal a las personas. Me gusta hablar con mi equipo, entenderlos y escucharlos. Para mí un líder, más que decir que hacer, debe de entender lo que los otros dicen para llegar a una sola conclusión. Así me crié en mi familia y lo he llevado conmigo”, manifestó.