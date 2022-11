Matan a cocodrilo que devoró a niño nicaragüense en río de Costa Rica

La mamá del niño confirmó que en el estómago del animal encontraron huesos y cabellos que presumen pertenecen al pequeño de 9 años

Con la voz entrecortada, Margine Fernández Flores confirmó a 100% Noticias que este sábado mataron al cocodrilo que posiblemente devoró a su niño de 9 años, en un río de Costa Rica. Uno de los indicios de que es el animal correcto, es que encontraron cabello y huesos en el estómago del reptil, los que presumen pertenecen al pequeño.

“El cocodrilo lo mataron, no sé quién fue, pero lo mataron y sí encontraron parte del cuerpo de mi niño, hallaron pelitos y huesitos”, señaló la compungida madre, quien comparte que no tuvo valor de ir al río, porque tiene pesadillas con el día en que el animal le arrebató a su cuarto hijo.

“Ya murió ese animal, para mí es un gran alivio que lo hayan matado, deseara que a todos los mataran, para que ninguna familia vuelva a pasar por un dolor como este”, insistió la mujer que está convencida de que ese es el cocodrilo que mató a su hijo, “porque es enorme”.

Según el reporte del diario costarricense La Teja, la tarde de este sábado un grupo de vecinos de Matina, Limón, capturó y mató a un cocodrilo de gran tamaño, porque sospechaban que es el que mató al niño el 30 de octubre pasado, cuando quiso refrescarse en las aguas del río junto a su familia.

Examinan restos encontrados

“A ese animal lo encontraron donde nos atacó. Se me llevó a mi niño, él era el cuarto de mis cinco hijos. Tenemos 3 años de vivir en Costa Rica y aquí no salimos ni tenemos amistades, así que ese día nos fuimos al río. Fui con mi hermana, su bebé y mis 5 hijos, mi esposo no quiso ir, pero ya ve lo que nos pasó”, prosiguió Fernández Flores.

El padre y el tío del niño llegaron hasta el sitio donde capturaron al animal que aseguran no saben quién se encargó de matarlo. Los medios costarricenses mostraron fotografías del animal al que diseccionaron para hurgar en las cámaras del estómago en busca de restos del niño.

“La policía aún no nos ha dicho nada, sé que ayer se llevaron los huesitos que sacaron del animal, eran huesos del pie, también pelo de la cabeza, eso se lo llevaron para San José. Mi cuñado y mi esposo estaban ahí”, dijo la mujer.

Finalmente, aseguró que siente “consuelo porque los niños son de Dios y sé que él está en un lugar lindo, iba a la escuela dominical y su cuerpecito pereció pero su almita está en el cielo”.