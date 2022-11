Dennis Martínez responde a retiro de su nombre del Estadio Nacional "lo que más me ha importado es el ejemplo que dejo en esta vida"

Esta fue la reacción del mejor jugador de béisbol nicaragüense tras conocer que su nombre había sido borrado del estadio inaugurado en su honor en 2017

“Los gobernantes pueden quitar y poner nombres a su antojo, pero lo que más me ha importado es qué ejemplo dejo en esta vida”, así respondió el exgrandes ligas tras conocer que el miércoles pasado el nombre Dennis Martínez fue eliminado de las paredes y de las redes sociales del Estadio Nacional de Béisbol de Nicaragua.

Pese a que hasta el momento se desconocen las razones que llevaron a la administración del Estadio a tomar esta acción, Dennis Martínez explicó que en un inicio lo llenó de alegría que su nombre lo llevaría el principal escenario del deporte en Nicaragua.

“En aquel 2017 hasta le escribí una carta a Daniel Ortega agradeciendo la decisión”, escribió en una columna de opinión del diario La Prensa.

Pero esa alegría se fue diluyendo con las denuncias de las víctimas de la represión originada en abril de 2018, cuando conoció que el “Estadio Nacional se había convertido en un cuartel de donde salían los matones del pueblo, me golpeó y, luego tras las investigaciones de la CIDH donde confirmaron el uso de francotiradores ubicados en el coloso, me hundió aún más”, escribió Dennis Martínez.

Agrega que esa estructura representa la unidad y la división. “Las madres de los fallecidos miraban el estadio con repudio y se convirtió en sinónimo de división: unos llamándome ‘vendepatria’ y otros defendiéndome y que debían quitarle mi nombre para no seguirlo ensuciando”, recordó Martínez.

Con 68 años de edad, Dennis Martínez asegura que no quiere ser una persona que le dio la espalda a sus compatriotas cuando más lo necesitaban.

“La joya de la corona”

Dennis Martínez cuenta que recibió con agradecimiento el nombramiento del estadio cuando se inauguró en octubre de 2017 y lo consideraba la “joya de la corona” porque era el nombre de un joven salido de Granada.

“Días previos a la inauguración me temblaban las piernas por el gran significado, pero lo que ocurriría en la segunda inauguración, la cual fue más genuina porque no fue partidaria, sino con la gente que le gusta el deporte, me sobrepasó”, expresó.

Asimismo, recordó que “en su momento declaré que la emoción era superior al Juego Perfecto, porque esa euforia, esos aplausos y ver a la gente en pie en mi país no tenía comparación”, dijo.

La semana pasada el régimen de Daniel Ortega ordenó retirar el nombre de Dennis Martínez del estadio nacional ubicado en Managua.