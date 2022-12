La defensora de derechos humanos denuncia la persecución religiosa y demanda que el Papa Francisco se pronuncie y pida la liberación de monseñor Rolando Álvarez

Bianca Jagger, fundadora y presidenta de la fundación de derechos humanos que lleva su nombre, brindó una entrevista a France 24, en la que denuncia la persecución feroz a la iglesia católica en Nicaragua por parte el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y pide al Papa Francisco que se pronuncie y pida la liberación de monseñor Rolando Álvarez.

Jagger habló de la campaña que está realizando en apoyo a la iglesia católica y particularmente “al obispo Rolando Álvarez, un hombre extraordinario que está secuestrado desde hace más de 112 días, no sabemos dónde está. También hay secuestrados 11 sacerdotes que están en la cárcel, con seminaristas y otras personas que estaban con él”.

“Hay una guerra diabólica contra la iglesia católica”, afirma Jagger, quien cuestiona el hecho de que el Cardenal Leopoldo Brenes diga que “puede haber un diálogo con el gobierno o con el descubierto de Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque realmente lo que está ocurriendo es una persecución continua de los sacerdotes que están escapándose o que están en la cárcel o que están secuestrado y que no les permiten regresar al país”.

La voz de Jagger insistentemente ha clamado al papa Francisco pidiendo que tome una postura firme frente a lo que pasa con la iglesia en Nicaragua, pero no ha obtenido respuesta.

“Santo Padre, ¿por qué usted no condena al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo? Por qué no menciona al obispo Rolando Álvarez y por qué no se pronuncia públicamente, por qué no dice que hay que liberar a un obispo en Nicaragua que está secuestrado después de más de 100 días, nosotros tenemos por su vida”, señala Jagger.

Asimismo, dijo que el Pontífice no debe olvidar lo que pasó en El Salvador con el asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero, así que insiste en que el Papa Francisco alce su voz, porque “no queremos otro mártir”.

“Daniel Ortega no respeta a nadie”

Asimismo, Jagger declaró que “Daniel Ortega no respeta a nadie”, por eso tiene en la cárcel a figuras icónicas del sandinismo como Dora María Téllez y ahora al sociólogo Oscar René Vargas.

“Óscar René le salvó la vida a Daniel Ortega, entonces, usted tiene esas figuras icónicas de la Revolución sandinista como Dora María Téllez, que está en la cárcel, o como el comandante uno, el general Hugo Torres, que también participó en la toma de posesión del Palacio Nacional pero que también participa en otra toma donde se liberó a Daniel Ortega, quiere decir que Daniel Ortega no respeta a nadie, ni a los candidatos presidenciales, ni a sacerdotes ni a obispos”, enfatizó.