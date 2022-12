Báez: no puede haber "alegre navidad" con presos políticos y sacerdotes detenidos en Nicaragua

El obispo auxiliar de Managua invita a orar en esta navidad por lo presos políticos, “para que el Señor ablande el corazón de los tiranos y los liberen”

Monseñor Silvio José Báez, Obispo Auxiliar de Managua, instó en su homilía del tercer domingo de Adviento a no olvidar a los presos de conciencia, en especial a monseñor Rolando Álvarez, detenidos injustamente al igual que fue apresado Juan Bautista, por su voz profética incómoda para los poderosos.

“El pueblo de Dios sufre la ausencia de sus pastores encarcelados y necesita su presencia cálida y su voz profética. No podremos tener una alegre Navidad mientras ellos estén sufriendo esta injusticia”, resaltó.

Además, añade que “los poderes de este mundo no soportan a las personas valientes que encarnan la verdad y contagian libertad. La prisión de Juan Bautista no es un hecho del pasado. Hoy también sigue habiendo en muchos de nuestros países personas privadas de su libertad, sometidas a torturas psicológicas y físicas, a quienes no se les respeta su dignidad humana y se les condena injustamente a la soledad y al sufrimiento”.

A la luz del evangelio, dijo que esa injusta prisión de Juan Bautista, a pocos días de la Navidad, nos invita a recordar a los presos de conciencia, entre ellos líderes políticos y defensores de derechos humanos, cuyo delito ha sido soñar y luchar por un país mejor. Hay también sacerdotes, laicos y obispos, encarcelados por ser testigos y profetas del evangelio.

“Pienso en modo especial en los obispos católicos Joseph Zen, detenido por las autoridades de Hong Kong, y en mi amado hermano Mons. Rolando José Álvarez, Obispo de Matagalpa, privado de su libertad por la dictadura en Nicaragua”, recalca.

Por otro lado, monseñor Báez pide al pueblo católico que tenga presente a todos los presos políticos detenidos injustamente y privados del privilegio de vivir Navidad junto a su familia.

Orar por los presos políticos

“No olvidemos a estos hermanos y hermanas nuestras que sufren injustamente y a quienes se les acusa de delitos que no han cometido. En nuestro camino hacia la Navidad, elevemos nuestra oración por ellos, recordemoslos con afecto y pidamos al Señor que ablande el corazón de los tiranos para que los liberen”, prosiguió.

Además, resaltó que el pueblo de Dios sufre la ausencia de sus pastores encarcelados y necesita su presencia cálida y su voz profética. “No podremos tener una alegre Navidad mientras ellos estén sufriendo esta injusticia”, insiste.

Monseñor Báez también hizo hincapié en que los creyentes deben aprender que no se puede prever la acción de Dios, ni comprender totalmente sus acciones, porque Dios siempre es más grande de lo que podemos imaginar, sus obras son mayores que nuestros cálculos y sus caminos diferentes a los nuestros.

Invita a mantener siempre la fe, aún en los momentos de mayor oscuridad y asegura que es normal que en las pruebas se llegue a dudar, pero que creer es lo más importante.