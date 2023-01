Madre de un pequeño con microcefalia solicita ayuda para una camita y una silla de ruedas, en Diriamba

Habitan en el barrio Walter Pavón, de la ciudad de Diriamba y Scarleth no puede trabajar, porque se dedica al cuidado del niño ciento por ciento

Mateo Vado tiene tres años, sonríe y agita sus manos como la forma de comunicación más expresiva que ha alcanzado. Presenta microcefalia, tiene una cardiopatía congénita y pasa la mayor parte del tiempo en una pequeña cuna cuyos barrotes están siendo carcomidos por el óxido, pues no tiene otro sitio donde reposar. Casi queda completo en la camita y si no está ahí, su madre lo carga en brazos, pues no camina ni habla.

Scarleth Vado es la joven madre soltera que, entre lágrimas, solicita ayuda para que su niño pueda tener una cuna o una camita en la que quepa, también urge de una silla de rueda o de un cochecito, pues se le dificulta cargarlo porque pesa y ella no es corpulenta que digamos.

“A mi niño, a los dos meses y 8 días de nacido le dio una neumonía que hizo que lo trasladaran del hospital de Diriamba al de Jinotepe y me advirtieron que probablemente no llegaría con vida. Sin embargo, aguantó y lo entubaron, estuvo en cuidados intensivos y nos dijeron que nos preparáramos porque iba a morir, pero Dios hizo el milagro y aquí está”, relata Vado.

Producto de esa neumonía y de la intubación, el niño quedó con una afectación pulmonar crónica, sin embargo, ahí no terminaba todo. Después lo diagnosticaron con una cardiopatía y le indicaron que no lo pueden operar.

“Todo esto ha sido muy duro, porque los médicos dicen que no se puede hacer nada con ese problema del corazón. Después descubrieron que tiene microcefalia y me explicaron que eso tampoco tiene cura y que la cabecita no le iba a crecer. El niño no camina, porque tiene problemas en unos tendones, los cuales sí pueden operarlos, pero es un riesgo por la enfermedad del corazón y por la de los pulmones”, relató Scarleth Vado mientras secaba sus lágrimas.

Esta familia es de escasos recursos económicos. Habitan en el barrio Walter Pavón, de la ciudad de Diriamba y Scarleth no puede trabajar, porque se dedica al cuidado del niño ciento por ciento.

Contacto para ayudarla

Ella es una mujer de fe y por ello agradece a Dios que le haya regalado una oportunidad de vida a su niño, asimismo, solicita ayuda para garantizarle los medicamentos de base como Espironolactona, Carvedilol y Nocetan.

Comentó que al niño le han recetado Pediasure, pero no se la ha podido comprar, porque es demasiado cara. El niño tiene problemas para tragar los alimentos, usa pañales y toallas húmedas, porque no tiene control de esfínter y tampoco puede hablar para indicar que necesita ir al baño.

Ella apela a los corazones generosos para que su niño pueda dormir en mejores condiciones y pueda tener un cochecito o una silla de rueda para poder movilizarlo.

Las personas que deseen apoyarla, pueden visitarla en el barrio Walter Pavón, de la iglesia Fundamental, 2 cuadras al norte. Su número de teléfono es 85457415.