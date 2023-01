9 a.m.

La niña no habla, sufre un retraso psicomotor y en la casa de zinc solo hay una cama para cuatro personas. El único sustento de la familia perdió su empleo hace dos meses y pasan dificultades

Zayra González solicita ayuda para su niña Maryuleidy, quien no habla y tiene retraso psicomotor.

En una pequeña casita de zinc, donde hay una sola cama en la que duermen sus 4 habitantes, pasa sus días la pequeña Maryuleidy Flores González, de 6 años, quien padece una discapacidad psicomotora que le impide hablar y desplazarse grandes distancias.

Ella vive con su mamá, Zayra González en un barrio ubicado en las afueras de Diriamba, llamado Moisés Baltodano, y están pasando dificultades, porque el esposo de la joven madre tiene dos meses sin trabajo y se les dificulta alimentar a la niña y al pequeño de dos años que concibieron como pareja.

Zayra relata que el problema de la niña es de nacimiento. “Desde que era pequeña, la niña presenta problemas, estuvo 9 días internada en el hospital y en La Mascota me dijeron que buscara una silla de ruedas, porque mi hija no iba a caminar”, señala González.

Sin embargo, ella siempre tuvo fe y la niña logró ponerse de pie y aprendió a caminar por su cuenta, aunque no lo hace plenamente, pues si recorre un trecho muy largo, se cae.

La niña no habla, hace gestos para comunicarse y su mamá es la única persona que la entiende. Zayra González está pasando por muchas dificultades, porque por la falta de empleo no tienen cómo alimentar a los dos niños.

“Los dos niños son de leche, él se quedó sin trabajo y sale a buscar cómo limpiar terrenos y hacer cualquier oficio que le digan, pero es difícil. La rebuscamos para comprar una leche pequeña de 12 pesos y con esta bolsita le damos a los dos niños”, apunta la acongojada mujer.

Urge una camita para la niña

“Yo pido a ver si me pueden ayudar con una camita para la niña y una silla de ruedas, porque vivimos largo de Diriamba y me cuesta salir con ella, porque camina trechos, pero lo demás la tengo que cargar, pues se cae. En la cama dormimos los cuatro y ella no descansa correctamente”, prosigue Zayra González, cuyo número de teléfono es 77911449.

Por otro lado, indicó que el papá de la niña, de quien está separada, no la apoya, aunque sí le da el seguro social y la niña tiene que acudir a terapia a Managua, pero ella no cuenta con los recursos para costear los pasajes.

“A la niña me le hacen bulliyng y el papá hasta tiene intenciones de quitármela, yo siempre he sido una buena madre y si no salgo a trabajar es porque debo cuidarla todo el tiempo. Le pido a Dios que mi marido encuentre un trabajito para garantizar las necesidades básicas de Maryuleidy”, concluyó esta madre que pide ayuda para darle una mejor vida a su niña con discapacidad.