El doctor Guillermo Belt, especialista en derecho internacional y exasesor de la OEA, asegura que el juicio de monseñor Álvarez es nulo y una farsa, porque la dictadura lo quiere como carta para negociar que le quiten las sanciones

El doctor Guillermo Belt, especialista cubano en derecho internacional y exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), participó en 100% SúperChats de 100% Noticias, y aseguró que debido al alto perfil que ha alcanzado monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo quiere como “carta de negociación importante para una dictadura que está buscando la manera de salir el hoyo”.

El doctor Belt asegura que el de monseñor Álvarez es un juicio nulo, “una farsa judicial, simulacro de juicio, juicio nulo de toda nulidad, como ha dicho la doctora Martha Patricia Molina”, sin embargo, considera que lo llamativo es el fin mismo de tenerlo preso, no la forma.

Él asegura que la farsa no es lo interesante, pues ya se sabe que así actúa la dictadura contra los presos y las presas políticas, con procedimientos falsos y nulos, pero lo que “llama la atención es que den tanto tiempo para la próxima etapa y a mí se me ocurre que posiblemente se debe a que la dictadura está muy consciente de la importancia enorme que tiene este obispo, la importancia enorme de monseñor Rolando Álvarez, no solo en el ámbito nacional, no solo en Nicaragua, donde es uno de los pastores más respetados y más populares sino el más respetado y el más popular”.

Asimismo, el doctor Belt asegura que “internacionalmente la figura de monseñor Álvarez ha cobrado un relieve extraordinario, por el hecho de que ha sido víctima de un procedimiento tan arbitrario como el que acabo de describir, entonces es una figura de relevancia mundial, relevancia que la propia dictadura le ha dado y monseñor en este momento bien puede ser una carta de negociación importante para una dictadura que está buscando la manera de salir del hoyo”.

El doctor Belt considera que lo que la dictadura está buscando es una forma de que le levanten las sanciones y ver “de qué manera logra superar este aislamiento internacional que trata de disimular con una serie de maniobra que si no fuera tan trágico el caso de Nicaragua le diría que son maniobras risibles”.

Un juicio nulo

Asimismo, explica que el de monseñor Álvarez es un juicio nulo, porque todo el procedimiento, “comenzando por su secuestro a punta de pistola por la fuerza pública, porque no se puede calificar de otra manera. Llegar a la curia episcopal, entrar a la fuerza, sin mandamiento judicial que exigen las leyes de estas mismas dictaduras, la Constitución de Nicaragua, han violentado la constitución y las leyes desde el momento que pusieron las manos sobre el obispo estos sacrílegos policías de la dictadura”.

“De entonces para acá no han dejado de violar la ley, lo han tenido retenido sin orden judicial, sin llevarlo a juicio, el tiempo que se les ocurrió, no puede estar bajo arresto domiciliario una persona a la cual no se le ha seguido ninguno de los trámites de la ley, entonces es una falsa”, señaló.