Fraile italiano está desaparecido: lo llamaron a migración en Managua y no saben nada de él

Fray Damián Muratori y dos laicos que lo acompañaban están desaparecidos desde la mañana de este lunes, 13 de febrero. Lo citaron a Migración y Extranjería y se desconoce su paradero

Con 45 años de servicio religioso en Nicaragua, fray Damián Muratori se encuentra desaparecido luego de que la noche del domingo, 12 de febrero, fuera citado a la Dirección General de Migración Extranjería (DGME) en Managua y desde entonces no saben de él y de sus acompañantes.

El medio aliado Despacho 505 conversó con una fuente que confirmó que el sacerdote había sido citado, luego de que en la misa matutina del domingo destacó la valentía de monseñor Rolando Álvarez al negarse a ser desterrado y enfrentar el castigo impuesto por Daniel Ortega.

El sacerdote italiano habría pronunciado en su homilía las siguientes palabras: «Monseñor Álvarez estaba en la lista de los que tenían que ir a Estados Unidos. ¿Se fue monseñor Álvarez?… 220 personas agarraron el avión y uno no lo agarró…, para mí, un verdadero hombre, con pantalones. Dijo: échenme preso, pero yo no me voy».

Lea más: Jesuitas elogian el testimonio de libertad de obispo nicaragüense encarcelado

Según la nota de nuestro medio aliado, en la mañana de ayer lunes, Muratori y sus acompañantes fueron llevados a Managua desde la casa cural de San Rafael del Norte, pero los demás frailes franciscanos les perdieron el rastro desde las 9:30 de la mañana, cuando fue la última vez que lo contactaron vía telefónica.

Policía sin autorización para hablar

Al parecer, su homilía y admiración a monseñor Álvarez molestó al régimen que no ha dado ninguna explicación sobre el paradero del sacerdote extranjero que desde hace algún tiempo viene siendo blanco de hostigamiento por ser señalado de haber participado en los tranques.

“Lleva más de 24 horas secuestrado y no se sabe nada, en lo absoluto”, dijo a 100% Noticias la abogada Martha Molina, autora del informe “Nicaragua: ¿una iglesia perseguida? (2018-2022)”.

Cabe recordar que a fray Muratori el gobierno le canceló su residencia en Nicaragua en mayo de 2021, porque muchos sandinistas lo señalaron de “tranquero”, algo que el propio religioso desmintió en un comunicado.

Con el despojo de su residencia, fray Muratori se ha visto obligado a que Migración le renueve el permiso de permanencia en suelo nicaragüense cada tres meses.

Los demás frailes franciscanos han buscado información en la policía y les dijeron que no están autorizados para hablar ni del sacerdote ni de los dos laicos que iban con él.

Cabe recordar que fray Muratori es uno de los postulados ante el vaticano de la causa de Beatificación de fray Odorico D’Andrea, quien también es italiano y cuyo cuerpo permanece en San Rafael del Norte, Nicaragua.