11:17 a.m.

Este viernes, en todo el país, miles de católicos participaron en el Viacrucis, ya fuera dentro de los templo o en los alrededores de los atrios, como muestra de que permanecen firmes en la fe, pese a la prohibición policial de hacer procesiones

Tras la arremetida de Daniel Ortega contra el Vaticano y la iglesia católica, vino la prohibición a nivel nacional de la realización del recorrido procesional del Viacrucis, lo cual ha provocado malestar entre muchos católicos que aseguran que hagan lo que hagan no podrán quitarle la fe al pueblo.

Pese a que, hasta el jueves, 23 de febrero, en la mayoría de iglesias del país estaban preparados para recorrer las calles de las ciudades y pueblos, en horas de la tarde se hizo oficial que la policía no había dado permiso para que la imagen de Jesús Nazareno saliera de los templos.

“A mí me tomó por sorpresa cuando el padre dijo después de la misa del Santísimo que el Viacrucis no iría al sector donde correspondía, si hasta estaban repartidas las estaciones en los hogares. Créame que me indigné, porque eso es locura, que tengan preso a Jesucristo también, pero la verdad es que después de lo que dijo Daniel (Ortega) que no respeta a nadie de la iglesia, solo queda esperar lo peor”, señaló una feligresa de una parroquia de Managua.

Un católico que paga promesa en los Viacrucis caminando descalzo compartió que “estamos viviendo una persecución que jamás imaginamos, porque no le hacemos ningún mal ni al gobierno ni a nadie recorriendo las calles con la imagen de Jesucristo sufriente. Lo que le ha dolido es que después que despotricó (Daniel Ortega) contra nuestra iglesia el martes, el pueblo le respondió llenando los templos el Miércoles de Ceniza, porque nos puede quitar las procesiones, pero la fe jamás, porque ser católico no tiene que ver con política”.

Este señor esta vez cumplió su promesa dentro del templo parroquial, pero estaba molesto. Asimismo, dijo: “Ahora ser católico va a ser pecado, pero yo le garantizo que, si nos cierran los templos, cada uno de nuestros hogares será una iglesia y de esta persecución sólo saldremos con más fe”.

Podrían restringir las misas

En todo el país se realizó el rezo de las 15 estaciones de la Vía Sacra dentro de las iglesias, aunque en algunas ciudades la imagen de Jesús Nazareno salió y realizaron el recorrido alrededor del atrio. Fue notoria que hubo buena asistencia de feligreses, a pesar de que algunos expresan temor.

“Tengo 87 años y nunca he tenido miedo de venir a la iglesia, pero a como están las cosas, con nuestro monseñor Álvarez preso y el presidente ofendiendo al Papa Francisco, ya me da miedo caer presa por andar en las cosas de Dios”, advirtió la anciana que llevaba un rosario entre sus manos.

“Nos está tocando la fe y la comida”, dijo un exsecretario político del FSLN en Masaya, quien asegura que “el comandante no está midiendo las consecuencias, porque la fe es una de las cosas más importantes que podemos tener como seres humanos y si nos limita eso y nos mantiene presionados y estresados con el precio de la comida, no sé en qué va a parar esto. No hay pueblo que resista tanto”.

Carlos Quesada, del organismo defensor de derechos humanos Raza e Igualdad, expresó que Daniel Ortega está violentando el derecho a la libertad de culto y que no descarta que hasta llegue a prohibir las misas.

En cuanto a la hostilidad contra la iglesia católica considera que “va a continuar en aumento, porque el mensaje del régimen cuando obispos y sacerdotes se mostraron bastante críticos fue tomar medidas. Esta medida de dar 26 años de cárcel a monseñor Álvarez me parece muy fuerte y dijeron de aquí en adelante vamos a seguir golpeando a la iglesia católica, de hecho, a mí no me sorprendería si el ofrecimiento de misas vaya a ser una cosa prohibida en Nicaragua, yo creo que hacia eso vamos”.

“Creo que el nicaragüense no va a poder ejercer su derecho a ir a un templo a una iglesia católica para participar de una misa, no me sorprendería, especialmente en ciertos pueblos de Nicaragua”, señaló Quesada.

Por otro lado, considera que el ataque, si bien es más fuerte hacia la iglesia católica por la posición clara que tomó respecto al régimen, “al final el temor del régimen es a cualquiera composición de grupos religiosos, porque cuando uno quiere controlar la iglesia evidentemente es porque tiene temor por lo que ellas puedan ejercer, porque las iglesias tienen un poder de convocatoria bastante alto y el pueblo creyente escucha a los sacerdotes, a los pastores”.