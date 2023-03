Báez: En luchas sociales las decepciones no son el fin “Son dolores de parto de una nueva sociedad”

El Obispo Silvio Báez dijo en su mensaje dominical que a pesar del cansancio por las luchas sociales siempre brillará la luz de la resurrección

El Obispo Auxiliar de Managua, Silvio Báez, dijo que “en las luchas sociales, el cansancio, los intentos fallidos y las decepciones no son el fin. Son dolores de parto de una nueva sociedad”, así lo compartió en su homilía de este domingo 05 de marzo en la parroquia St. John Newman en Miami.

Basado en el evangelio de hoy que narra cuando Jesús llevó a tres de sus discípulos a lo alto de una montaña para anunciarles que los judíos lo torturarían y luego lo matarían, Monseñor Báez, dice que “Jesús deseaba que sus discípulos comprendieran el camino del amor que él estaba dispuesto a recorrer incluso hasta el sufrimiento y la muerte”.

“No es sano vivir solo en la planicie, en la llanura de lo rutinario, condicionados por las urgencias de cada día y llenos de miedo por los retos de la realidad. Hace falta tomar distancia y elevarnos por encima de los pantanos del fracaso, de la mediocridad y la desesperanza. Hay que subir y dejar atrás por un momento los miedos y las tristezas que nos paralizan. Hay que subir al monte y dejarnos iluminar y transfigurar por Jesús” refirió Báez desde su exilio.

Enfatizó que a nivel social también hay momentos de desconcierto “Nos podemos sentir dispersos, débiles…La fuerza de la injusticia y la violencia parecen invencibles, no se ven caminos de solución. En esos momentos hay que subir al monte y tomar distancia de la realidad, elevarnos sobre la llanura de los intereses personales o ideológicos que nos hacen rígidos, indiferentes o pesimistas. Es necesario subir al monte y dejarnos iluminar por la luz de Jesús y permitir que su amor nos haga fuertes” recomendó el Obispo nicaragüense.

El religioso también se refirió a que las luchas sociales, el cansancio, los intentos fallidos y las decepciones no son el fin. “Son dolores de parto de una nueva sociedad. Son oscuridades que anuncian la llegada de un nuevo día lleno de luz. No hay que desanimarse. El pecado, el mal y la injusticia no son el final. Jesús con su amor y su luz nos ayudará a ampliar la mirada y el corazón. Es tiempo de elevarnos sobre la mezquindad y el egoísmo”.

El mensaje del Obispo, llega a una Nicaragua que se encuentra inmersa en una crisis y violencia política desde el año 2018, acumulando centenares de víctimas mortales, encarcelaciones, destierros, víctimas que han sufridos la violación sistemática de sus Derechos Humanos por parte de la dictadura de Daniel Ortega.

Según el Obispo Auxiliar de Managua, “es hora de pensar con sensatez, de crear vínculos de comunión, de animarnos recíprocamente a la esperanza y convertirnos en factores de unidad. Hay que transfigurar la mente y el corazón para poder transfigurar la realidad”.

“Al igual que Pedro, Santiago y Juan, también nosotros necesitamos subir al monte una y otra vez y permitir que la luz del Señor Resucitado alumbre las tinieblas de nuestra existencia. Iluminados por la victoria pascual de Cristo seremos capaces de ver la luz que se esconde discreta en cada oscuridad de la vida” reflexionó Monseñor Báez en su mensaje.

“Como los tres discípulos, debemos bajar siempre a la planicie de la cotidianidad, de la vida diaria, de la lucha y la fatiga de todos los días…Que la luz de Jesús nos haga fuertes y luminosos. Que la luz de Jesús nos ayude a descubrir la belleza de la vida, que está oculta como una gota de luz en el corazón viviente de todas las cosas” concluyó el religioso.