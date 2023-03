Señalan a dictadura de creciente número de apátridas en zonas rurales y de no proteger a la niñez

El Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en Nicaragua 2022 señala que hay dificultad para inscribir a los niños que nacen en zonas rurales, los que crecen como apátridas, pues luego no pueden obtener su cédula de identidad ni participar en elecciones

El informe Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos en Nicaragua 2022, del Departamento de Estado, de Estados Unidos, señala que la dictadura Ortega Murillo no hace nada para que el registro de nacimientos en las zonas rurales sea ágil, con lo cual provoca un número creciente de apátridas que no tienen acceso a muchos derechos civiles. Además, no promueven los derechos de la niñez.

Según el informe, la ciudadanía se obtiene por nacimiento dentro del territorio del país y de los padres, por lo tanto, los registros civiles locales registran los nacimientos dentro de los 12 meses, aunque muchas personas, especialmente en las zonas rurales, carecían de partidas de nacimiento.

El informe reconoce que el Estado inscribe los nacimientos sin procedimientos discriminatorios, no obstante, señalan que el registro en las zonas rurales fue difícil.

Los principales problemas en las zonas rurales para realizar la inscripción están relacionados con las restricciones estructurales, “y el gobierno no tomó medidas para abordar esto, lo que resultó en un número creciente de apátridas de facto en el país”.

Además de ser apátridas, el informe resalta que las personas sin documentos de ciudadanía no podían obtener documentos nacionales de identidad y, “en consecuencia, no podían votar y tenían dificultades para participar en la economía legal y realizar transacciones bancarias”.

Asimismo, resaltan que esas personas también estaban sujetas a restricciones en el empleo, el acceso a los tribunales y la propiedad de la tierra.

Abuso infantil y matrimonio infantil

Por otro lado, en el mismo informe, en el acápite de la niñez, destacan que “los esfuerzos del gobierno fueron insuficientes para combatir el abuso infantil y la violencia sexual contra los niños. Las altas tasas de violencia sexual contra las adolescentes contribuyeron a las altas tasas de embarazo, según UNICEF”.

En Nicaragua, la edad mínima legal para contraer matrimonio es de 18 años y 16 con autorización de los padres, sin embargo, el informe aduce que hay “informes creíbles de matrimonios precoces forzados en algunas comunidades indígenas rurales”.

El Estado Mundial de la Infancia 2021 de UNICEF , que contenía los datos más recientes disponibles, informó que el 35% de las mujeres de 20 a 24 años estaban casadas o en unión a los 18 años, y el 10% de las niñas estaban casadas a los 15 años. No había información disponible sobre los esfuerzos del gobierno para abordar o prevenir el matrimonio forzado y precoz.

“La ley prohíbe la explotación sexual en general y señala como condición agravante el incitar a niños, niñas o adolescentes a participar en actividades sexuales. En general, el gobierno no hizo cumplir la ley relativa al tráfico sexual de niños”, señalan.

Finalmente, exponen que el gobierno de Nicaragua hizo cumplir la ley que prohíbe la pornografía infa