Este lunes se cumplen 13 años de la muerte de Dina Alexandra Carrión González, su familia señala como autor de su muerte a su pareja Juan Carlos Siles, de cometer el crimen la noche del 3 de abril de 2010, en Managua en plena Semana Santa.

Desde su muerte, la familia Carrión González no ha parado para buscar justicia y tras agotar todas las instancias en Nicaragua, decidieron llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para que el Estado de Nicaragua responda por dejar impune el caso, pero tampoco acudió a la audiencia realizada en febrero de este año.

“Las instancias jurídicas del Estado dejaron sin resolver, de cómo es posible que el cuerpo de Dina Alexandra, fue encontrado con golpes en el rostro, pómulos y cien. Laceración en su dedo anular izquierdo, excoriaciones en la pierna izquierda/abdomen y cuello que fueron comidos por las hormigas. ¿Cómo es posible que la pistola marca Bren ten haya aparecido a 1.8 metros de distancia del cuerpo, totalmente limpia y sus manos ensangrentadas, si el disparo destruyó el corazón y el pulmón izquierdo?”, escribió la familia de Dina Carrión en redes sociales.

“¿Cómo es posible que el arma encontrada en la escena del crimen estuviera encasquillada o sea cargada lista para disparar, si supuestamente había sido detonada por la occisa?”, cuestiona la familia.

La familia Carrión González cuestiona que los dictámenes de Medicina Legal no coinciden con los peritajes de la Policía del Distrito Cinco de Managua y que el sospechoso nunca fue sancionado por las autoridades por “portación ilegal de armas”, se lee en la denuncia.

“Así mismo (la Policía), no tomaron en cuenta los resultados de la ampliación del instituto de biología de criminalística que dictamino, que las manchas de sangre en las prendas de vestir de Juan Carlos Siles: la camiseta color gris, marca “team starter”, talla “L” y del short color rojo con negro, marca “volt” talla “XL” se encontró el perfil genético de origen femenino, pero no pudieron corroborar su ADN. Y en su declaración ante la policía del distrito V y el Ministerio Público dijo: ¡que él no la tocó!”, denuncia la familia Carrión González.

“Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por la salud integral del hijo de Dina, que quedó huérfano de madre a los 6 años, bajo la tutela del padre. A quien de manera sistemática se le violentaron sus derechos a relacionarse con su familia materna, causándole un daño irreparable en su desarrollo emocional. Porque paralelamente al caso penal, luchamos exhaustivamente por restablecer el derecho a relacionarnos con él”, agrega el escrito en redes sociales.

La familia de la víctima señala que no descansará hasta encontrar justicia y que el responsable pague por el delito cometido.