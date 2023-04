Rosario Murillo asegura que el Dios de los católicos es falso y “fruto de manipulación”

Murillo dijo que este abril es para el Dios de las victorias, no para el Dios que han inventado quienes sembraron sufrimiento hace algunos años, en alusión a la iglesia católica

En medio del anuncio de millonarios proyectos, Rosario Murillo volvió a atacar a la iglesia católica y dijo en su alocución del mediodía, que todos esos avances son para abril victorioso y para el Dios de todas las victorias, no para el Dios que han inventado quienes sembraron sufrimiento hace algunos años, señalamiento con el que ha atacado a la iglesia católica desde la rebelión de abril 2018.

“Abril de vigor y de gloria, abril que sabemos pertenece a los triunfos de la paz y el bien, abril en paz y bien, abril como el pueblo merece, abril en alabanzas, gloria a Dios en abril, al Dios de todas las victorias, de todos los triunfos, al Dios verdadero de Dios verdadero, no al Dios que han inventado quienes llenos de maldad sembraron tanto sufrimiento y tanto dolor entre las familias nicaragüense hace algunos años”, dijo Rosario Murillo.

Además, siguió su línea de ataque diciendo: “Nosotros, ese Dios lo vemos como parte de una manipulación de quienes no creen en Dios, no viven el cristianismo, no saben ser respetuosos o solidarios, solos saben de egoísmo, de codicias, de avaricias y lo sabemos todos, que así son, que hablan de Dios, jurando el nombre de Dios en vano”.

Lea más: Lanzan campaña mundial de oración por la libertad de Monseñor Rolando Álvarez

Por otro lado, asegura que el Dios de ellos, o sea el del régimen, es “el Dios de las victorias, del pueblo. El Dios de todos los triunfos, es el de la buena esperanza, es de las bienaventuranzas, el de la buena voluntad”.

Del odio a desear el bien

Habla de que es un Dios del amor que ellos comparten con la premisa de “amarnos los unos a los otros, ese es el Dios que nos ilumina como sol que no declina los rumbos del triunfo de la paz y del bienestar de la dicha nicaragüense”. Sin embargo, olvida decir que se aman los unos a los otros encarcelando a quienes piensan distinto, pues mientras pregonaba este discurso, llevaron a la cárcel a una joven que mostró un diseño de camiseta alusivo a la insurrección de abril y también a un líder opositor.

El discurso del régimen contra la iglesia católica los ha llevado incluso a prohibir las procesiones de Semana Santa y a encarcelar al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien tienen recluido en el Sistema Penitenciario “La Modelo”, condenado a casi 26 años de cárcel.

Después de las ofensas, pasó a desear “que tengamos grandes días para grandes disfrutes en estos tiempos grandes, los que agradecemos a Dios porque derrama sobre Nicaragua bendita, digna, soberana y siempre libre todo lo mejor”.