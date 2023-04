Comunitarios de Ranchería retaron prohibición policial en Chinandega

11:07 a.m.

Decenas de policías a bordo de diez patrullas no fueron suficientes para intimidar a los asistentes que adujeron no son actos políticos

Pese a la represión policial, comunitarios de Ranchería, zona rural de Chinandega, Nicaragua realizaron en las calles el tradicional desfile de “Judíos”, una actividad popular que organizan cada año.

Las imágenes del jolgorio se transmitieron en vivo. Los pobladores recorrieron las calles usando disfraces y cubiertos de aceite negro. Bailaban al son de chicheros o parlantes, retando la disposición policial de prohibir cualquier actividad pública que no sea organizada por entes del gobierno.

“La tradición de los judíos ni la iglesia la dirige. La gente de la comunidad procedió para hacer su actividad y fueron interceptados por la policía” narró un habitante del sector a 100% Noticias.

“Primero llegaron dos camionetas y la gente les ponchó las llantas. Ya después empezaron a llegar 10 patrullas con antimotines y 3 camionetas civiles, allí iban los jefes policiales” detalló otro comunitario, quien explicó que ante el reclamo de la comunidad debieron ser reforzados con patrullas de Tonalá y El Viejo.

“Incluso un miembro de la familia Mora, una familia muy sandinista, quiso explicarles que no es actividad política y lo golpearon , le rajaron la cabeza y se lo querían llevar preso. Pero tuvieron que soltarlo porque vieron que no iban a poder con nosotros. La gente demostró mantener la cultura porque no es cosa política. Allí va gente sandinista y de cualquier otro partido” indicó una mujer de la zona.

Al momento del desfile de judíos, la parroquia de la localidad realizaba la procesión solemne, donde las fieles debieron regresar al interior de la parroquia para evitar que se llevaran preso al sacerdote.

Policía no aparece cuando la necesitan

La población reaccionó indignada y cuestionó que nunca ven a los oficiales para atender situaciones de seguridad pública.

“La policía ni nos visita aquí por casos de ladronismo, ni despales pero si quiere interrumpir los procesos culturales” lamentó un poblador.

La tradición de los judíos se lleva cabo en Ranchería desde hace 50 años. En esta comunidad al igual que en el resto del país no se permitieron procesiones y tampoco las actividades en honor a la imagen de la Virgen de Hato “La comunidad está dispuesta a que se mantengan las tradiciones porque no son anti gobierno sino en protección a su cultura interna” indicó la fuente.

Las actividades de Semana Santa se han caracterizado este año 2023 por la tensión que ocasiona la vigilancia paramilitar y el asedio policial en las parroquias, esto es parte de la guerra que emprende el régimen en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua y el aumento de la escalada represiva cada mes de abril.