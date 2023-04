Prohibición de procesiones y acoso de la dictadura a la iglesia católica le dan la vuelta al mundo

Medios de comunicación de todo el mundo, en inglés y español, publicaron las prohibiciones de Ortega y la represión a la iglesia católica

Como una “Semana Santa particular” calificó el Papa Francisco la que vivieron los fieles católicos en Nicaragua, debido a que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibieron las procesiones de este tiempo litúrgico, una noticia que se replicó en los principales periódicos del mundo.

Al menos 10 medios de comunicación, tanto en inglés como en español, dieron cuenta al mundo de la persecución feroz desatada por la dictadura contra cualquier manifestación religiosa católica en Nicaragua.

La prohibición de las procesiones de Semana Santa se convirtió en noticia mundial, porque es atípico que en un país se reprima a la población por motivos religiosos.

El diario español El País ha seguido de cerca la represión religiosa en el país y desde el Miércoles de Ceniza informó: “Iglesia por cárcel para los nazarenos de Nicaragua”, en alusión de la prohibición de los viacrucis en el país.

Este fue el primer signo del incremento de la represión ejecutado por el régimen, que mantiene encarcelado a monseñor Rolando Álvarez y a dos sacerdotes, mientras que envió al destierro a varios, sin contar los que se exiliaron bajo amenaza de ser apresados.

La cuaresma empezó su curso y la dictadura dejó que en algunas parroquias del país el rezo del viacrucis se hiciera alrededor del templo, sin embargo, durante la Semana Santa la prohibición alcanzó el punto máximo.

Hace tres días, Los Ángeles Times tituló: Nicaragua: fieles evocan Semana Santa apartados en templos, para graficar la prohibición de los actos de piedad como el rezo del viacrucis penitencial de Viernes Santo.

Mientras que en la BBC el titular fue mucho más amplio y explicativo: "Ser católico en Nicaragua en este tiempo de persecución es un riesgo": cómo es la Semana Santa sin procesiones en las calles por la disputa del gobierno de Ortega con la Iglesia. En el artículo hacen una exposición detallada de las últimas arremetidas de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica no solo de Nicaragua, sino contra el Vaticano mismo.

“Ortega vacía de procesiones la Semana Santa en Nicaragua” informó Deutsche Welle (DW), la cadena de Alemania para el extranjero. Mientras que Infobae alertó: Nicaragua vivirá su Semana Santa sin procesiones tras la prohibición del régimen de Daniel Ortega.

Este lunes de Pascua, el Diario El País mantuvo el dedo sobre el renglón y publicó un trabajo bajo el nombre de: La persecución del régimen de Ortega y Murillo en Semana Santa deja 20 detenidos en Nicaragua.

Publicaciones en inglés

En cadenas en inglés, la guerra campal de Ortega contra el prelado y contra el pueblo católico también se convirtió en noticia.

En Wilson Center dedicaron una entrada en su portal para exponer “Dictator Daniel Ortega Makes Public Easter Processions Illegal in Nicaragua” (Dictador Daniel Ortega ilegaliza procesiones públicas de Semana Santa en Nicaragua”), un artículo en el que exponen que “casi la mitad de todos los nicaragüenses son católicos y, según el LatinoBarómetro, la Iglesia Católica en sí es la institución más confiable del país”.

Mientras que Vaticans News escribió: “Nicaraguan president bans Easter processions and attacks bishops” (Presidente de Nicaragua prohíbe procesiones de Semana Santa y ataca a obispos).

El titular de Reuters fue Ahead of Easter, Nicaraguan Catholics press on despite procession ban (En vísperas de Semana Santa, católicos nicaragüenses siguen adelante pese a prohibición de procesiones).

Mientras que en Rome Reports titularon Nicaraguan regime bans Holy Week processions (Régimen de Nicaragua prohíbe procesiones de Semana Santa). También AP News informó In Nicaragua, Holy Week celebrations limited by government En Nicaragua, celebraciones de Semana Santa limitadas por gobierno).