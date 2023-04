La Fiscalía pide 30 años de cárcel para Braxi Yahoska Castillo por el asesinato, vía envenenamiento, de Luis Argüello

En la novena y última audiencia del juicio oral y público que se le siguió a Braxis Yahoska Gutiérrez Castillo, la Juez de Distrito Penal de Juicio, de Granada, Marvia Arias, la declaró culpable del delito de asesinato en perjuicio de su esposo Luis Argüello.

Asimismo, la judicial cambió la tipificación del delito original de homicidio y lo calificó como asesinato acaecido en agosto del año 2022 en Nandaime, municipio del departamento de Granada.

Lea más: Daniel Ortega purga a Luis Barrantes como jefe policial en Matagalpa

La audiencia duró cinco largas horas y la judicial consideró que el Ministerio Público presentó las pruebas suficientes para corroborar el asesinato. Asimismo, se conoció que la Fiscalía pidió la pena máxima de 30 años de cárcel, pero la la defensa de la llamada Viuda Negra de Nandaime solicitó la pena mínima para ese delito que es de 20 años.

Cabe señalar que este juicio acaparó la atención porque el asesinato se descubrió seis meses después de que el hombre había sido enterrado.

Braxi Gutiérrez y Luis Argüello procrearon dos hijos, pero él tenía hijas de su primer matrimonio y ellas presionaron para que se le practicara una autopsia, por lo que el cadáver fue exhumado en diciembre de 2022 y gracias a los resultados del forense, la mujer fue acusada.

Se desconoce por qué lo mató

De acuerdo con información que ha salido a la luz, el peritaje tecnológico permitió que los agentes policiales pudieran recuperar alrededor de 7000 archivos del teléfono celular de Ana Gabriel Mena, ahijada de Don Luis Argüello, quien al parecer era de confianza de la mujer llamada “La Viuda Negra de Nandaime”, porque a ella le contaba cómo dormía a su esposo con fármacos.

La mujer compartía con su confidente cuánta dosis iba a incrementar para perjudicar aún más a su marido, mientras que en otro mensaje de voz publicado a través del oficialista Canal 13 aseguraba que se iba a deshacer de los cartones vacíos de las pastillas de Lorazepam, tal como lo había hecho el día anterior.

"Lo siento Gabriela, no tengo otra opción, que se le caiga la cara de vergüenza, pero ojalá que lo ataque ahí, porque imaginate cuando le doy 10 o 12 le hace efecto en 10 horas, pero me imagino que 30, Gabriela, eso no anda perdonando. Y seguido me imagino que eso ahí tiene que hacer su cagada ahí, 30 le voy a zampar, habíamos quedado que 30 le voy a zampar. No voy a tener perdón ni voy a tener compasión, 30 le voy a zampar al mediodía”, dijo la mujer.

La fiscalía logró demostrar que la mujer le daba pastillas molidas en jugos, también le daba a beber colirios y plaguicidas.

Sin embargo, hasta hoy no se ha hablado del por qué la mujer decidió matar a su esposo, casi 30 años mayor que ella.