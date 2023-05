Martha Molina dice que se sabe poco de monseñor Álvarez, pero ex embajador cree que lo liberarán pronto

7 a.m.

La investigadora que documenta los ataques a la iglesia católica dice que desconoce situación de monseñor y que algunos funcionarios no están de acuerdo con el maltrato a los presos políticos. Arturo McFields considera que pronto pueden liberarlo.

La doctora Martha Patricia Molina, quien se ha dado a la tarea de documentar los ataques de la dictadura Ortega Murillo contra la iglesia católica de Nicaragua, asegura que tiene poca información de monseñor Rolando Álvarez y que algunos funcionarios no están de acuerdo con el maltrato hacia los presos políticos. Por su parte, Arturo McFields asegura que el obispo será liberado pronto.

“Nadie que esté en las condiciones en que se encuentra monseñor Rolando Álvarez y el resto de presos políticos puede estar bien. En las cárceles de Nicaragua se practican tratos crueles, inhumanos, degradantes y métodos de tortura”, señala Molina.

“En la actualidad no tengo ninguna información del obispo Rolando José Álvarez, pero sé que las autoridades del Sistema Penitenciario y también algunos de dentro del Chipote no están de acuerdo con este trato injusto que le pretenden dar a cada uno de los presos políticos o están en desacuerdo con esta actitud de la dictadura”, prosigue la investigadora, quien admite que es un momento muy tenso, porque la dictadura también puede ir en contra de ellos, en contra de sus familiares.

Molina también apunta que la dictadura no se mide al momento de una represión y mucho menos con aquellas personas que considera que las están traicionando, pero reafirmó que “no sabemos más de monseñor Rolando José Álvarez, pero sí es necesario que en algún momento las personas más allegadas al obispo manifiesten públicamente lo que está sucediendo con él”.

McFields confía en liberación de monseñor

En 100% Entrevistas, el periodista y ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields, dijo que la dictadura no gana nada teniendo a monseñor Rolando Álvarez preso y que, por el contrario, se denigra ante el mundo y tendrá que liberarlo.

“Yo creo que lo próximo que va a suceder es la liberación de monseñor Rolando Álvarez, el obispo del pueblo. Eso es lo que se viene”, señaló.

Esta aseveración la hizo, porque asegura que “no es rentable para ellos tenerlo preso, los hace ver como lo más botado y más vil de la tierra, como la escoria de la tierra tener a un obispo que no te puede hacer ningún daño. ¿Qué miedo le tenés a un obispo que carga la cruz?”.

Asimismo, McFields afirma que “ellos lo quieren sacar, pero no saben cómo, porque él no quiere ir del país, entonces ese es el dolor de cabeza que tienen, pero yo creo porque la presión internacional y la interna, que a veces se siente, va a obligar a que eso suceda pronto. No sé si en un mes o dos meses, eso es lo próximo que viene”.