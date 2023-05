Monseñor Silvio Báez: “La Iglesia católica sigue siendo calumniada, perseguida y ultrajada”

Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, denunció que la iglesia católica de Nicaragua sigue siendo atacada, pero reconoce la resistencia del pueblo de Nicaragua

Monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, denunció en su homilía dominical que “la Iglesia Católica sigue siendo calumniada, perseguida y ultrajada”, en clara referencia a los ataques perpetrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes se han mostrado su saña contra la fe.

El Obispo Auxiliar de Managua celebró por primera vez una misa dominical en la parroquia Santa María del Lago, en Chicago, Estados Unidos, pidiendo por la libertad de Nicaragua, en donde estuvieron presentes miembros de la diáspora nicaragüenses y exiliados.

“Por ser testigo de la verdad de Dios y denunciar la mentira y la injusticia y por defender a las víctimas y la dignidad de las personas. La Iglesia conserva como un tesoro las palabras de Jesús” dijo Monseñor, inspirado en el libro de Juan 14,1. “Que no se turbe su corazón, no pierdan la calma, no se dejen robar la paz, crean en Dios y crean también en mí”, exhortó el purpurado en su homilía, invitando a los fieles a creer en Dios.

Monseñor Báez, quien se encuentra en un exilio forzado desde el año 2019, también recordó el calvario que vive su hermano en la fe, Monseñor Rolando Álvarez, Obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien se encuentra preso en el Sistema Penitenciario de Tipitapa, tras ser condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel por la justicia sandinista.

“Entre esta larga historia de víctimas, no podemos no recordar a nuestro amado hermano, Monseñor Rolando José Álvarez, Obispo de Matagalpa, injustamente ultrajado y encarcelado, por quien oramos y exigimos su liberación inmediata, que estamos seguros de que ocurrirá muy pronto” señaló el prelado, quien ha defendido constantemente a la Iglesia.

Un estudio presentado a mediados de esta semana por la doctora Martha Patricia Molina, se documentó además del encarcelamiento de Monseñor Álvarez, el exilio forzado de 37 religiosos y la expulsión de 32 monjitas de diferentes congregaciones, esto como parte de al menos 529 ataques que ha sufrido la Iglesia Católica de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega desde abril de 2018.

En la eucaristía oficiada en la Parroquia Santa María del Lago, fue concelebrada por el sacerdote matagalpino Erick Díaz. El templo fue abarrotado por miembros de la comunidad nicaragüense en Chicago y estados aledaños, quienes vistieron con camisetas azul y blanco, mientras otros portaban la bandera de Nicaragua.

Cinco años dolorosos para Nicaragua

Durante la homilía, Báez se refirió al sufrimiento que atraviesa Nicaragua en los últimos cinco años, marcado por la violencia que inició el 19 de abril de 2018, cuando policías y paramilitares reprimieron las protestas ciudadanas que dejaron como resultados 329 personas fallecidas.

“Cinco años duros y dolorosos que hemos vivido los nicaragüenses, no todo ha sido negativo… Nos hemos vuelto más cercanos y solidarios unos con otros, el dolor nos ha hecho madurar como sociedad, nos hemos vuelto más conscientes de nuestra responsabilidad por realizar un cambio social pacifico y construir una sociedad más justa” manifestó el purpurado en una emotiva homilía.

El Obispo Báez, reconoce además que los nicaragüenses siguen resistiendo “aún en medio de la opresión y la crueldad a la que sigue sometido, nuestro pueblo ha demostrado su grandeza y su dignidad, su espíritu indomable y su vocación de libertad y de justicia. Los tiranos no han podido someter a nuestro pueblo recio, noble y creyente, que sigue resistiendo, soñando y luchando” destacó Monseñor en su mensaje.

Llamando a la unidad

Monseñor Silvio Báez, quien ha confortado a los familiares de las víctimas de la represión gubernamental, también hizo un llamado de unidad a los diversos sectores de oposición en Nicaragua, que el único camino para la paz es Jesús y que es por medio de él que se puede reconstruir una nueva sociedad.

“En un momento de tanta polarización en nuestra sociedad, en medio de tantas confrontaciones inútiles entre los mismos que sueñan con un ideal de libertad, es consolador saber qué hay “un camino”, que nos puede acercar entre nosotros y encaminarnos a la verdad y a la vida. Es Jesús” exhortó Báez, quien llamó a saber escuchar, acoger y creer en la riqueza de la diversidad.

“Si elegimos a Jesús como camino, aprenderemos a ser tolerantes sin renunciar a la justicia, seremos capaces de unirnos sin sacrificar la diversidad, podremos promover la inclusión sin aceptar jamás la impunidad… Soñemos con una Patria en la que no haya opresores y oprimidos, en donde se respete la dignidad y los derechos de todos, en donde sepamos renunciar a intereses particulares para compartir nuestros bienes e intereses en paz y justicia y en donde disentir del poder no sea un delito”, concluyó Monseñor Báez.

Desde el año 2018, Monseñor Silvio Báez ha jugado un papel muy importante en la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, quien ha denunciado las violaciones cometidas por la dictadura de Daniel Ortega.