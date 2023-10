Dictadura niega ingreso a Nicaragua a más de 100 costarricenses que venían como turistas

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo negaron la entrada a más de 100 costarricenses que venían a Nicaragua a bordo de dos buses como turistas para conocer diversos sitios históricos de nuestro país.

A pesar de que los costarricenses tenían todos sus papeles en regla, Migración y Extranjería les impidió el acceso.

“Nosotros íbamos como turistas a Nicaragua, somos 100 costarricenses de diferentes lugares de Cartago, de Desamparados, Heredia y de varios lugares y resulta que este salimos desde las 5 de la mañana y la idea era visitar Managua, Granada y León”, explicó a 100% NOTICIAS una de las afectadas.

Los turistas tenían reservaciones en distintos hoteles de Nicaragua, donde se alojarían mientras realizaban sus recorridos por las ciudades turísticas de nuestro país.

“Teníamos reserva en el Hotel Hilton y el hotel Holiday Inn en Managua y no nos dejaron entrar porque, no nos dieron explicaciones a pesar de que teníamos todos los papeles en orden, ya habíamos pasado la frontera de Costa Rica y estábamos haciendo fila para ingresar a Nicaragua, nos tuvieron dos horas y después nos dijeron, ´no, no les permitimos el ingreso a Nicaragua´, explicó una de las ciudadanas costarricenses.

La excursión retornó a las provincias de Costa Rica, después que las autoridades de Migración y Extranjería, uno de los brazos represores de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, les impidiera su estadía en Nicaragua.

“Nos han denegado el ingreso. Aquí habemos más de una persona que hemos visitado Nicaragua en varias ocasiones”, lamentó la ciudadana.

Esta sería la primera vez que el régimen niega el ingreso a turistas costarricenses “por razones de seguridad”.