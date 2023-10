El sacerdote Marcos Somarriba dedicó su misa dominical, celebrada en la parroquia Santa Ágata, en Miami, Estados Unidos, por las víctimas de la masacre del 30 de mayo de 2018 en Nicaragua, cuando Daniel ortega ordenó a Policías y paramilitares reprimir las marchas cívicas realizadas ese día a nivel nacional.

A la misa asistieron madres víctimas de la represión en Nicaragua, quienes eleva plegarias por el alma de sus hijos.

Durante la homilía, el sacerdote mostró su solidaridad a las madres, quienes continúan demandando justicia sobre la muerte de sus hijos.

“Las lágrimas de las madres derramadas por el asesinato de sus hijos son un clamor a Dios como la sangre de Abel asesinado en manos de su hermano Caín”, dijo el sacerdote Marcos Somarriba en su mensaje.

“El aliento de Dios es renovador, creativo, y da vida. El aliento de los tiranos que persiguen y encarcelan, torturan, confiscan, exilian expulsan y derraman sangre inocente, es aliento de muerte, con peste de destrucción y pudrición”, reprochó el sacerdote durante la homilía.

A propósito de la celebración católica en honor a Pentecostés, el padre Marcos Somarriba agregó que solo con la ayuda de Dios se puede encontrar paz.

“Solos no podemos, es con ayuda del Espíritu Santo. El punto central de la paz se encuentra en la reconciliación y no en la división. Una comunidad, un país, una nación sin perdón y sin reconciliación, no es una comunidad del Espíritu de Jesús”, exhortó Somarriba.

“Siempre hemos escuchado desde este púlpito una frase de esperanza para todos los pueblos de Latinoamérica, para nuestros dolores y sufrimiento. Un pueblo crucificado va a resucitar un día también, los dolores de la injusticia dejarán de existir , la muerte de los inocentes se convertirá en abono de vida de sus pueblos. Dios nos ha dotado de todo lo necesario para hacer una sociedad mejor, una patria y un mundo mejor y justo para todos”, continuó el sacerdote.

El presbítero también recordó que el 30 de mayo de 2018, “las madres salieron a marchar en Nicaragua por sus hijos y a sus hijos se los mataron ese día, eran chavalos ¿Quién me dice que este no es un cipotito? Miren!”, dijo el padre Marcos, alzando el retrato de Álvaro Conrado.

“Álvarito conrado murió diciendo no puedo respirar. En Nicaragua, Cuba y Venezuela siguen sin respirar” denunció el religioso en solidaridad con las madres que perdieron a sus hijos por la represión en Nicaragua.

“La sangre de estos niños y el dolor de las madres es un clamor hacia Dios, como lo fue la sangre de Abel cuando lo mató su hermano”, dijo el sacerdote, quien comparó el inolvidable dolor del parto cuando una madre recibe a su hijo, con el inolvidable dolor de la partida de un hijo.

“Por eso la misa es una oración al decirle ¡Que sea tu voluntad! ¡Envíanos tu Espíritu y renueva la faz de la tierra con tu paz y tu justicia! No dejen de rezar”, exhortó el cura a la feligresía.

Exigen justicia en marcha

También, un grupo de exiliados y diáspora del tranque de Miami se reunieron con recuadros de las víctimas de la represión del 30 de mayo en Nicaragua, para exigir justicia.

Los nicaragüenses también portaban las banderas de Nicaragua y de la Iglesia Católica, en señal de respaldo a la Iglesia Católica. Los manifestantes recorrieron avenidas de Miami exigiendo justicia para las víctimas.

Con música nicaragüense y con consignas, algunas marchistas hicieron gala de sus huipiles tradicionales y denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sandinista.

El Día de las Madres es considerado por las Madres de Abril como un día de luto nacional en Nicaragua y para la comunidad nica que vive en el exilio, tras la masacre perpetrada por policías y paramilitares en diferentes departamentos del país el 30 de mayo de 2018.