Rosario Murillo ordena al Mined entregar anticonceptivos a estudiantes de secundaria

Estudiantes de algunos colegios de secundaria en Estelí fueron sorprendidos esta semana por autoridades del Ministerio de Educación (Mined) que llegaron acompañados de condones y píldoras anticonceptivas que fueron distribuidas a cada uno de los escolares por orientaciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Según los escolares que hablaron bajo el anonimato con 100%Noticias la visita de estos funcionarios estuvo rodeada de vergüenza y críticas. “Nos pusieron audios de Rosario Murillo de explicación”, expresó una estudiante de 12 años, quien recibió nueve píldoras anticonceptivas.

Un estudiante de trece años recibió seis condones y le preguntó al encargado para qué los iba a usar si no tenía necesidad, en respuesta este directivo del Mined soltó una fuerte expresión que fue tomada como ofensa por el menor.

Algunos de estos menores compartieron la experiencia vergonzosa con sus padres al llegar a casa y relataron que en el caso de las píldoras estaban a un mes de vencerse, pero la mayoría de los escolares decidió botarlos porque temió que los productos de salud fueran mal interpretados en sus hogares.

“A mi hija le dieron píldoras en la escuela y está bien que les den clases de educación sexual porque hay muchas niñas que salen embarazadas en el colegio de otros niños de su edad, pero imagínese que las personas que andan entregando los anticonceptivos no están capacitados para explicar las razones y ofenden a los chavalos cuando hacen preguntas obvias o tontas como les dijeron ellos”, lamentó la madre.

Según esta madre, su hija fue una de las niñas que botó las pastillas anticonceptivas por desconocimiento. “Yo le dije a mi hija que mejor me las hubiera traído y le expliqué que no son malas, pero dice que ella y sus compañeras que sintieron vergüenza porque los delegados del Mined hablaban fuerte y a uno de los niños le dijeron que solo si se quitaba sus genitales es que no necesitaría condón”, reprochó.

Vacunarán a niñas contra Virus del Papiloma Humano

En enero pasado, Rosario Murillo anunció que vacunarán a las niñas de 10 a 12 años contra el Virus del Papiloma Humano, en respuesta a este anuncio algunos expertos en salud expresaron la importancia de ser inoculada contra el cáncer cérvico uterino ya que sigue siendo la primera causa de muerte por tumores malignos entre las mujeres nicaragüenses.

“Todos los cánceres que se producen en el sistema reproductivo de la mujer, ya sea en los ovarios, en la matriz, absolutamente todos son causados por el Virus del Papiloma, por eso todas las mujeres deberían vacunarse contra el Papiloma incluyendo a las niñas porque es la mejor forma de protegerlas”, expresó una ginecóloga bajo reserva.

La educación sexual en Nicaragua continúa siendo una asignatura pendiente, tanto en los hogares como en los colegios hace falta una campaña de concientización de forma integral entre las autoridades y ciudadanía civil concluyeron expertos en temas de salud consultados para esta nota.