10:18 AM

Comerciantes de diversos mercados reportan que la población está comprando pocas cajas de mascarilla, por lo que han tenido que recurrir a ofrecer otros productos y aseguran que los cubre bocas individuales tienen más demanda porque las personas las compran para llenar requisitos en algunas instituciones que las exigen.

“La gente ya no le tiene miedo al coronavirus y eso que hay bastante. En mi barrio una familia completa salió pegada, a algunos no les dio tos, pero les dolía el cuerpo. A los niños los agarró y los revolcó, pero la gente ya no usa mascarillas”, señaló un vendedor ambulante de mascarillas.

Este hombre antes trabajaba como vendedor de periódicos, pero desde el 2019 que había quedado solo La Prensa decidió buscar otra forma de subsistencia y en la pandemia encontró solución en la venta de mascarillas.

“Cuando quedó solo La Prensa ya no ganaba ni para comer, anduve de cobrador en un bus, pero el señor después lo vendió y se fue del país. Luego vino la pandemia y empecé a vender mascarillas y aproveché ese tiempo para ahorrar, porque dejaba ganancias”, comparte este hombre que habita en Jinotepe pero trabaja en el mercado Israel Lewites.

Lea más: Seminario propedéutico de Bluefields cierra por falta de fondos tras bloqueo de cuentas bancarias

Según su experiencia, desde hace un año la venta de mascarillas dejó de ser rentable, pues la gente poco compra, así que decidió vender bujías ahorrativas, paños para limpiar vidrios, entre otros productos.

Roxana, otra vendedora de mascarillas, dice que antes vendía por cajas, pero al ver que la demanda bajó, decidió ofrecerlas en paquetes de dos y afirma que es más rentable.

“Todo el mundo anda de arriba para abajo sin mascarillas, sin embargo, en los hospitales y en la mayoría de instituciones públicas no dejan entrar sin mascarillas, entonces ahí es donde yo les vendo en 10 pesos dos mascarillas, mientras la caja vale 50 y son 100”, señaló la señora.

Ella afirma que le es más rentable vender “menudeado”, aunque espera que pronto la gente vuelva a cuidarse.

“Yo vendo afuera del Bertha Calderón o me voy ahí por el Velez Paiz, en los dos hospitales exigen mascarillas y sé que hay covid, por eso digo que si esto sigue así seguro la gente volverá a comprar por caja las mascarillas. Ahora el alcohol nadie lo compra, por eso no se está ofreciendo ambulantemente como antes”, acotó.

Es necesario volver a la mascarilla

Un médico internista que trabaja para el Ministerio de Salud, dijo que hay una “cantidad significativa de casos de coronavirus”, por lo que pidió a la población cuidarse.

“La población debe cuidarse, porque es su responsabilidad. No tienen que esperar a que el Minsa diga cuídense, todos saben que hay Covid, así que no les cuesta nada usar mascarilla, lavarse las manos constantemente y usar su alcohol”, señaló.

Asimismo, considera que hay que recordar que las mascarillas son desechables, porque hay personas que las usan todo el día o “se las ponen un rato, se la quitan y la guardan para el día siguiente, la cosa no es así, porque la mascarilla es un filtro y se contamina, entonces si ella se contamina, en lugar de proteger puede enfermar”.

“Es importante también cuidar a los niños, si los pequeñitos tienen gripe no los manden a clases, porque un niño enferma a los demás del aula, también a las maestras y después de la escuela llevan el virus a la casa, es preferible que se ausenten unos días a que pongan en peligro a varias personas”, concluyó.