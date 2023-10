“Estamos solos” advierte Voces del Sur al analizar la persecución y juicios amañados contra periodistas en América Latina

Voces del Sur realizó el Foro agresiones contra periodistas en América Latina en 2022 que concluyó que el 2022 ha sido el año más violento para la prensa, por lo cual llaman a los periodistas y medios de comunicación a seguir denunciando en instancias internacionales la persecución contra la prensa.

Las 17 organizaciones que integran Voces del Sur registraron 1953 agresiones y ataques en contra de personas periodistas en la región “las más graves agresiones se han registrado en el norte de la región en Nicaragua, México, Cuba, Honduras y en Sudamérica en Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Paraguay”, informó Alicia Miller de FOFEA Argentina.

También registraron 31 asesinatos de personas periodistas perpetrados en clara vinculación con el ejercicio de su labor “La red registró unos 2.600 ataques entre agresiones físicas, verbales y discursos estigmatizantes”, continuó.

Señalan que el Estado y sus instituciones que deberían velar por el respeto de la libertad de expresión, son en frecuencia parte del problema y contribuyen a amenazar a medios y periodistas, es decir están lejos de poder o querer brindar seguridad a las personas periodistas.

Resaltan que se han registrado más de 800 casos de abuso de poder estatal para impedir o dificultar la labor profesional. También se registraron casi 200 procesos judiciales viciados con la intención de amedrentar y silenciar a periodistas o a medios en Nicaragua, Honduras, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil y Argentina.

Del mismo modo se silencia e impide ejercer la labor a través de los más de 300 casos de restricciones en el acceso a la información.

Resaltan que en México, Venezuela, Nicaragua y Colombia, entre otros países la inmensa mayoría de los crímenes cometidos en contra de periodistas continúan en la impunidad y los mecanismos de Justicia, Seguridad y Protección existentes muestran severas carencias que limitan su alcance e impacto.

Procesos judiciales contra periodistas

Raul Silesky de IPLEX Costa Rica señaló que el estudio de Voces del Sur documentó 184 procesos judiciales, civiles y penales y tres alertas por legislaciones contra los estándares en el 2022 en América Latina.

Según Silesky, las legislaciones aprobadas en los congresos están dominadas por regímenes cada vez más autoritarios, como el caso de El Salvador y Guatemala, por ejemplo.

“Conocemos recientemente lo que le hicieron a don José Rubén Zamora, le montaron todo un juicio y además fue una barbaridad lo que hicieron. Los abogados que lo estuvieron apoyando prácticamente fueron eliminados, los acusaron de chantaje, tráfico de influencia, lavado dinero, conspiración, todo por denunciar la corrupción dentro de Guatemala”, señala Silesky.

Silesky considera que últimamente los juicios legales contra periodistas y profesionales de medios están repercutiendo en la democracia “hay que poner la atención a esto y otra factor terrible es que no solo se utiliza el poder judicial de esta manera, sino que también está cuando el Poder Judicial no funciona bien o no quiere funcionar bien y se denuncia a los hechos, pero hay una total impunidad”.

El representante de IPLEX Costa Rica, señala que hoy América Latina vive “retrocesos democráticos terribles. Estamos viviendo las investigaciones de los crímenes contra periodistas cometidos en el 2022 continúan en la impunidad”.

Considera que a los periodistas solo le quedan dos cosas por hacer “fortalecer las redes de trabajo, unidad de los comunicadores y de los medios de comunicación para enfrentar porque prácticamente estamos solos contra estas barbaridades”.

También señala que hay que seguir denunciando y recurriendo a instancias internacionales “estas barbaridades no pueden ser y demuestran que no hay un avance, un progreso en los objetivos de desarrollo sostenible, demuestran un retroceso”.

Uso abusivo del poder estatal

De igual forma, la periodista Lourdes Arroliga de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia de Nicaragua, señaló que la red Voces del Sur documentó 802 alertas por uso abusivo del poder estatal, de las cuales 334 corresponden a restricciones en el acceso a la información pública y 250 detenciones arbitrarias.

“Esta situación de abuso del poder estatal es especialmente severa en regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela donde los periodistas se enfrentan a detenciones arbitrarias, procesos judiciales expeditos, amañados y la manipulación de instituciones públicas reguladoras para perseguir al periodismo crítico”, informó Arroliga.

Resaltó que en Nicaragua opera un estado paraestatal que utiliza a los órganos policiales y judiciales para operar “es una amenaza porque hace ver a los periodistas independientes como los enemigos de los gobiernos, como los operadores para difundir desinformación que es un término nuevo que están utilizando los regímenes autoritarios y nuevamente este discurso estigmatizante acompañado de este adoctrinamiento”.