Condenan a 22 años de cárcel a nicaragüense que raptó y violó a niña salvadoreña

La menor fue reportada por su madre como desaparecida, el hombre la sedujo y se la llevó a Nicaragua, aunque la niña dijo que lo amaba y que se fue por su voluntad a Nicaragua, esto no cuenta por ser menor de edad y que fácilmente es engañada por su raptor

El nicaragüense Gustavo Adolfo Guerrero Rodríguez recibió condena de 22 años de prisión tras ser declarado culpable de rapto y violación a una niña de 12 años de origen salvadoreño.

La madre de la menor interpuso denuncia por el rapto de su hija y el hombre fue capturado en Chinandega, hasta donde había trasladado a la menor. La jueza que le impuso la condena fue la de Distrito Penal Especializado en Violencia de Chinandega, Isabel Mallorca Saavedra.

El hombre de 37 años cumplirá su condena el 4 de mayo de 2045 por haber sacado de El Salvador, sin el permiso de su madre, a una niña de 12 años a quien también habría violado, según dictaminó el forense.

De acuerdo a las investigaciones, el sospechoso ingresó a Nicaragua procedente de El Salvador con la menor de edad a quien trasladó a su vivienda ubicada en el barrio Real Espinales, lugar hasta donde se presentaron miembros policiales para efectuar su captura.

Admitió los hechos

“Mamá le dejo este papel para que no se asuste, cuando ya no esté. Pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo Adolfo. Así que, me fui con él para su país, Nicaragua”, dice la carta que presuntamente fue escrita por la menor.

En un video difundido por la niña confesó que se retiraba de su hogar porque ahí era víctima de maltrato y la obligaban a trabajar quitando casi todo el dinero de la venta y solo le concedían 10 dólares.

El hombre se declaró culpable de manera espontánea y además en juicio se demostró que padece insuficiencia renal crónica desde niño y eso más su admisión de hecho le sirvió para que no fuera condenado a la pena máxima.

Hasta el momento se desconoce si la niña fue entregada a su familia o si permanece bajo la tutela de las autoridades competentes en El Salvador.