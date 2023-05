El fin de semana Gustavo Adolfo Guerrero Bermúdez trajo a la niña desde El Salvador hasta El Viejo, Chinandega y de acuerdo a dictamen forense sostuvo relaciones sexuales

La Fiscalía de Nicaragua acusó a Gustavo Adolfo Guerrero Bermúdez, de 36 años, por el delito de violación en perjuicio de una menor salvadoreña de 12 años de edad, en el municipio de El Viejo Chinandega.

La acusación contra el Guerrero Bermúdez fue presentada ante el Juzgado de Distrito Especializado en Violencia de Chinandega en donde la Fiscalía le atribuye el delito de violación de una menor de 14 años conforme el artículo 168.

De ser hallado culpable, el acusado podría pagar una pena de entre 15 y 20 años de prisión por sostener relaciones sexuales con una menor de catorce años, según el artículo antes mencionado.

De acuerdo a las investigaciones, el sospechoso ingresó a Nicaragua procedente de El Salvador con la menor de edad a quien trasladó a su vivienda ubicada en el barrio Real Espinales, lugar hasta donde se presentaron miembros policiales para efectuar su captura.

En el documento acusatorio se señala a Guerrero Bermúdez de haber sostenido relaciones sexuales con la menor que fue sustraída desde El Salvador sin autorización de sus progenitores. La agresión sexual fue confirmada por un dictamen forense.

Actualmente la menor se encuentra bajo la tutela del Ministerio de la Familia y aunque preliminarmente se conoció que la niña tenía 14 años, la madre confirmó con acta de registro que su hija tiene doce años.

Sobre el caso

Una madre salvadoreña de nombre María del Carmen Abarca denunció que su hija de once años fue raptada por un nicaragüense a quien en ese momento únicamente identificó como Gustavo Adolfo, de 35 años, tras encontrar un papel en el que la menor supuestamente le confesaba su enamoramiento y su huida a Nicaragua.

“Mamá le dejó este papel para que no se asuste, cuando ya no esté. Pero usted sabía que yo estaba enamorada y quería a Gustavo Adolfo. Así que, me fui con él para su país, Nicaragua”, dice la carta que presuntamente fue escrita por la menor.

En un video difundido por la niña confesó que se retiraba de su hogar porque ahí era víctima de maltrato y la obligaban a trabajar quitando casi todo el dinero de la venta y solo le concedían 10 dólares.

Datos crudos

Según un informe de la Defensoría Pública de Nicaragua 356 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de delitos sexuales en el año 2022.

“La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es una violación de mucha gravedad a los derechos humanos de las féminas y su impacto en las mujeres se refleja de forma inmediata o a largo tiempo con secuelas físicas, sexuales, psicológicas e incluso con muertes”, expresó Clarisa Indiana Rivera, directora de la Defensoría Pública.