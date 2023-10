“Exiliadas para informar y sobrevivir”, un estudio de La Lupa sobre mujeres periodistas nicaragüenses

“Exiliadas para sobrevivir” es la investigación realizada por el medio de comunicación La Lupa en la que presentan la experiencia de 23 mujeres periodistas nicaragüenses residentes en Costa Rica, Estados Unidos, España, Inglaterra y México, todas exiliadas como un acto de resistencia frente a la dictadura Ortega Murillo

“Esta investigación está orientada a realizar una radiografía sobre las experiencias de las mujeres periodistas nicaragüenses en el exilio a nivel económico, emocional y sociocultural”, señala la socióloga Yerling Aguilera, quien realizó la investigación mediante entrevistas a profundidad y la aplicación de una encuesta con periodistas que han abandonado Nicaragua entre 2018 y 2022.

Entre los hallazgos de la investigación está que la experiencia del exilio “no es libre de ambigüedades” y varía según el país de acogida y las redes con las cuales las mujeres cuentan. Asimismo, indican que se resalta un elemento importante que ha sido contar con una formación académica y con cierto capital social y cultural que “no les resulta difícil encontrar un trabajo o continuar trabajando con el medio para el cual laboraban antes de exiliarse”.

De manera particular, se conoció que el grupo de periodistas trabajaron en medios como El Nuevo Diario, La Prensa, Canal 10, 100% Noticias, Ciudadana, Hilos de América, Radio Vos, Artículo 66, Expediente Público, Galería News, Radio Corporación, República 18, Productora Zoom Comunicaciones, Canal 11, CB24 Noticias Centroamérica y Estrella TV.

Por otro lado, cabe señalar que de las 23 encuestadas; 12 continúan trabajando en el medio en el que lo hacían antes del exilio; 10 en diversos oficios, entre ellos cuidados, teleoperadora, vendiendo comida y una no trabaja.

“El estudio permite dimensionar las afectaciones que han tenido las mujeres periodistas, dado que al ejercer el oficio desde el exilio en medios no formalizados no cuentan con beneficios laborales para ellas y sus hijos e hijas, pero además los salarios que devengan están tasados al gasto de Nicaragua y en países como Costa Rica, España y Estados Unidos no ajustan para vivir dignamente, entonces hay una mayor precarización”, manifestó Maryórit Guevara, directora de La Lupa.

Mujeres sin desfallecer

Las mujeres periodistas también son cuestionadas por colegas y familiares porque supuestamente descuidan a sus hijos e hijas, mientras ejercen el periodismo. Otras por haberlos dejado en Nicaragua, y aquellas que han vivido la violencia de exilios en rutas de alto riesgo con sus hijos e hijas a cargos y luego buscar cómo asentarse en la nueva zona de residencia.

La investigación revela que muchas de estas mujeres han perdido sus redes de apoyo—familiares, vecinos/as o amigo/ as— que les ayudaban en el cuidado de sus hijos e hijas, y ahora se enfrentan a un ejercicio de la maternidad más “agotadora” y “más en solitario”. A la vez, toda esta soledad en los cuidados les impone una carga laboral extra, derivado de ello, se ven en la necesidad de ampliar sus jornadas de trabajos con la finalidad de aumentar sus ingresos.

Consideran que además de su ejercicio de la maternidad; el acoso y la violencia orquestado por la dictadura está encauzado dentro de la temática de género. Los hostigamientos muchas veces estuvieron dirigidos a denigrar a las profesionales por ser mujeres, tener pareja, ser madres o simplemente encontrarse en el espacio público.

La investigación de La Lupa señala que “toda esta cruzada de violencia y encarcelamiento al periodismo llevó al exilio a mujeres periodistas, quienes buscaron resguardar sus vidas. Así se escribió otro capítulo de la historia del periodismo en Nicaragua y se sigue escribiendo. Lejos de desvanecerse a causa de la persecución, encuentra nuevas formas de reinventarse para seguir informando esta vez desde el exilio”.