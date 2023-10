Marcos Medina: solo quedan 15 periodistas independientes en Nicaragua, son contados con dedos de la mano

El periodista Marcos Medina, de Radio Corporación, salió junto a su esposa y a su hija rumbo a Miami, porque se les había presentado una situación familiar, sin embargo, este lunes, 24 de julio cuando se disponían a retornar para continuar con sus vidas, se les informó que el Ministerio de Gobernación había notificado que no podían ingresar a Nicaragua.

De esta forma, se convirtió en un periodista más condenado al exilio, cercenado de su derecho a seguir en el medio de comunicación y obligado a iniciar una nueva vida.

“Nosotros nos disponíamos a regresar a Nicaragua este pasado lunes, estuvimos una semana en Estados Unidos atendiendo asuntos médicos familiares y después de esto íbamos a retornar, tenemos una vida en Nicaragua, todo iba normal, pero cuando estaba haciendo el pre chequeo veo que el código no me aparece”, señaló en 100% Entrevistas a Lucía Pineda.

Al darse cuenta de eso, Medina llamó a la aerolínea y le dijeron que le llegó una notificación de parte de las autoridades de Migración y Extranjería para impedirles el retorno a nuestro país y la restricción no era solo para él, sino para todos los vinculados a esa reservación, que incluye a su esposa y a su hija.

“Nos dijeron que nos iban a retornar el costo del boleto que habíamos pagado previamente, pero no nos tenían una respuesta al respecto”, insistió.

Medina dice que no sabe por qué lo obligaron al exilio, pues “hacía un trabajo público, no andaba haciendo trabajos ocultos, yo hablaba en la radio, andaba públicamente en los eventos, cuando había y cuando nos permitían. Esta decisión la verdad no me sorprende, porque era uno de los riesgos que corremos como periodistas, pero al final no hay explicación por lo cual tomaron esta decisión”.

Medina está en Miami y asegura que “esto no es el fin ni para su vida profesional ni para su vida familiar, nosotros estamos tomando esta etapa como una oportunidad que Dios nos da para replantearnos como familia nuestros planes a futuro y también en el caso profesional buscar nuevos horizontes, pues si el señor me trajo hasta aquí me tiene preparado nuevos horizontes y estamos confiados en que esto va a pasar". .

El periodismo en Nicaragua

Medina confesó que en Nicaragua ya nadie quiere ser periodista y señaló que en Radio Corporación lo que hacía era publicar temáticas vinculadas a derechos humanos, resoluciones e incluso, “en mi caso, por ejemplo, ahorita se publicó en la radio que no me dejaron entrar nosotros no obviamos la realidad lo único que la comentábamos de una forma apegada mayormente a hechos comprobables porque si no nosotros estuviéramos presos”.

“Así trabajábamos, discutíamos en la sala de prensa qué se publicaba, qué no se publicaba, comprobábamos y hasta que no estábamos seguros nosotros no publicábamos y aún así hubo cosas que se salieron de nuestras manos, pero eran muy tensionante, porque no es lo mismo discutir en una sala de prensa por fuente que discutir si publicar o no publicar, si es tu riesgo es el de todos es bastante complejo”, dijo Medina.

Además de discutir los riesgos, dice que siempre leían la Ley de Ciberdelitos y dice que muchas veces “la población nos exige mucho, digan, hagan y no saben que adentro de una redacción a cómo está la situación en Nicaragua uno tiene que ser bien prudente y hay un término que se ha utilizado en los medios de comunicación, ahora, por ejemplo nadie pelea por primicia, sino por compartir información y por dar información verdaderamente verificada y eso es lo que nosotros hacíamos en Radio Corporación”.

Marcos Medina considera que dentro de Nicaragua la lista de periodistas que están ejerciendo no llega ni a 15 personas, pues reconoce que “cada vez quedan menos periodistas, menos accesos a fuente”.

Su equipo se exilió

Marcos Medina era uno de los pocos periodistas a los que atendía el cardenal Leopoldo Brenes y agradeció la confianza que había puesto en él, aunque afirma que varias veces se le corrió, cuando había temas de los que no quería hablar.

Medina asegura que no juzga al cardenal Brenes, porque “cada uno está realizando su trabajo en base a sus miedos y a lo que se considera pertinente”.

Sin embargo, considera que en la última entrevista le llenó de preocupación el hecho de que se lanzó contra los medios de comunicación y cuando le estaba dando las declaraciones estaba en vivo en la radio: “yo dije a qué hora viene la patrulla a echarme preso, porque él no me dijo que había sido un error él dijo que nosotros habíamos dicho noticias falsas, esto se fue a una situación mayor que me puso en riesgo. Esa noche ni dormir pude”.

También reconoció que la estabilidad emocional de los periodistas en Nicaragua no existe, pues hay una situación muy tensa que él experimentó con varias noches de insomnio, pensando en cómo podía sacar a su familia, también analizando qué iba a pasar con ellos si lo apresaban.

Medina también es propietario de Fuentes y Confiables y reveló que su equipo tuvo que exiliarse al ver que a él no lo dejaron volver a Nicaragua. En total, fueron tres comunicadores más los que abandonaron el país.