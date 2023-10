Quejas por incremento a tarifa de agua en distintos municipios de Nicaragua, pero el líquido no llega

07:15 AM

Consumidores del servicio de agua potable de varios municipios del país, se mostraron inconformes porque en los últimos días el pago de este vital líquido ha incrementado mientras en sus hogares hacen larga espera para llenar sus recipientes, indicó la oficina de Consultoría del Gestor al Consumidor (CGC) a 100%Noticias.

Para el defensor de los consumidores, Rubén Arriola, director de la oficina de Consultoría del Gestor al Consumidor (CGC), las denuncias sobre carencia del agua en la capital, cabecera departamental y varios municipios han sido recibidas en sus redes sociales.

“En la capital, los distritos más afectados por falta de agua potable son el Distrito Tres, Distrito Cuatro, Distrito Cinco, Distrito Seis y Distrito Uno”, alerta Arriola.

Añadió que han recibido quejas de la suspensión del servicio de agua potable en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, Riguerito Norte, Domitila Lugo, Jardines de Santa Clara, algunos sectores del Selim Shible.

Indicó que los reportes también llegan de la colonia Nicarao del Distrito Cinco, Primero de Mayo, Jardines de Veracruz.

También en la colonia Centroamérica han sufrido la ausencia del vital líquido.

“Otros barrios de la capital también se quedan sin agua como el barrio Monseñor Lezcano, San Judas, que son parte del Distrito Dos y llega a altas horas de la noche y la madrugada”, añade Arriola.

Según este defensor, los pobladores afectados le han manifestado que la factura les llega elevada como si hubiera un exceso de consumo del metro cúbico. “No concuerda la afluencia de agua con la factura”, dice.

Arriola precisó que las denuncia también han llegado de los departamentos de Estelí, Masaya, Boaco, parte de la Costa Atlántica, puerto El Bluff en Bluefields que tienen años de estar reclamando y los afectados de esta regiones han manifestado lo tedioso que es reclamar ante Enacal por la burocracia existente en esta entidad.

“Es preocupante, nosotros le hacemos un llamado a las autoridades de Enacal para mejorar este servicio de agua potable de diferentes sectores, tanto en la ciudad capital como en el interior del país para mejorar este servicio”, precisa.

“Hemos visto los proyectos de instalación de pozo pero no da abasto y parece que las redes de distribución de agua que ponen son muy pocas. Reiteramos el llamado a Enacal y que dejen de facturar donde no hay agua, que dejen de facturar exceso de metro cúbico porque la gente se queja que llegue o no llegue el agua la factura llega super alterada”, concluye.

Orden de Rosario Murillo ignorada

En mayo pasado, Rosario Murillo ordenó a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) y a las alcaldías municipales informar a la población nicaragüense sobre los frecuentes cortes de este servicio vital para las familias que se han visto obligadas a quejarse en redes sociales.

Murillo pidió que “cualquier interrupción en el abastecimiento de agua potable se comunique inmediatamente a través de los medios locales de comunicación, y a través también del tendido social y de perifoneo”, ya que muchos de los afectados ni siquiera conocen que hay una programación de suspensión del servicio en sus barrios.

Asimismo, Rosario Murillo también ordenó a las entidades a través de su alocución diaria que cuando ocurran estos cortes los funcionarios acudan casa a casa informando a los afectados sobre los motivos de la suspensión del agua y los días a ser restablecida.

“Nos comprometemos a cumplir con que las familias sepan si no hay agua, por qué no hay agua, y cuánto tiempo va a durar la recuperación del sistema, la reparación de la avería o del problema que tengamos”, detalló Murillo.