“La abuelita vandálica” ya no puede caminar

Desde hace tres semanas empeora el estado de salud de doña Miriam del Socorro Matus Alemán, de 83 años, “La abuelita vandálica” de Nicaragua.

Matus Alemán, se convirtió en un ícono por regalar bolsitas de agua helada a quienes se manifestaron en contra de la dictadura de Nicaragua en abril 2018.

Leer más: Doña Coquito se encuentra en estado delicado de salud

Actualmente, la mujer de la tercera edad vive sus peores días, enfrenta dificultades en su salud y la aqueja una profunda debilidad, confirmó su hijo Roberto Vargas a 100% Noticias.

Doña Coquito, como también la conocen, padece de hipertensión, diabetes y dolencias cardíacas que vulneran su estado físico. Evidentemente deprimida y enferma, este sábado grabó un video donde habla de cómo se siente.

“Yo estoy bien mal, ya no camino me duele el cuerpo. Yo me siento afligida porque soy una mujer activa y no tengo fuerzas para caminar”, indicó la anciana desde su casa, donde enfrenta escasez de alimentos y medicinas.

Roberto Vargas, aseguró que actualmente él cuida de su madre “A ella le dieron una venta que yo la atendía para ayudarla pero le robaron todo, ahora ella está muy mal entonces mi esposa y yo la cuidamos”, relató Roberto.

“Ver el video me partió el alma porque ella es una mujer activa, toda su vida fue comerciante. Desde que regresamos de Costa Rica su salud ha venido empeorando”, comentó Vargas afligido.

Leer más: Liberan a doña Coquito

“La Abuelita Vandálica” recibió la última consulta médica hace dos meses gracias a un médico privado quien la visitó en su casa. Aunque mejoró algunos días, su salud decayó nuevamente.

“La tuvimos con el nivel de azúcar muy alto y con una hipertensión alarmante. Hace un mes intentamos llevarla al hospital Manolo Morales pero a ella le da miedo porque la reconocen”, manifestó.

Desde su lecho de enferma doña Coquita confía en el cariño de un pueblo agradecido y siempre espera de la solidaridad de las personas. Para comunicarse con ella pueden llamar al número 7822-5391 y para donaciones en efectivo, el número de cuenta Lafise en dólares 117289951 a nombre de Miriam del Socorro Matus Alemán.