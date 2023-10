Fallece madre de David Mendoza, periodista expropiado que vive en el exilio

El periodista nicaragüense oriundo de Río Blanco, en Matagalpa, a quien la dictadura lo despojó de su canal de televisión y lo obligó al exilio en agosto de 2022, hoy comunicó el dolor que lo embarga por el fallecimiento de su mamá, de quien no pudo despedirse.

“Dios te reciba madre mía”, con esa frase que acompañó de un emoji de llanto inició el post el periodista que lloró en su set de televisión cuando supo que le habían quitado todo.

“Lo duro es estar en el exilio y no poder llegar a tu último adiós, recuerdo sus palabras te tienes que ir para resguardar tu vida, cuando la dictadura nicaragüense ordenó el cierre del canal RB3”, señaló el joven.

Asimismo, publicó fotografías de su mamá, quien no pudo verlo nuevamente, desde su salida al exilio forzado. El Facebook oficial de Mendoza se llenó de notas de solidaridad, por el difícil momento que atraviesa.

Su exilio

El periodista a se exilió junto a su esposa e hijo en Estados Unidos, después de que el régimen de Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenara sacar del aire su canal local de televisión RB 3, el cual operaba desde hace 18 años en el municipio de Río Blanco, en el norte de Nicaragua.

En una entrevista a 100%Noticias, Mendoza expresó que no quería abandonar su pueblo donde construyó su sueño de tener un canal de televisión. Sin embargo, tomó la decisión de huir porque los pobladores de Río Blanco le pidieron que se fuera porque no lo querían ver preso, en referencia a los presos políticos que mantiene Daniel Ortega en el Chipote y otras cárceles del país.

“El 90% del pueblo de Río Blanco apoya a mi carrera y mi trabajo, ahora me envían audios llorando sienten un dolor profundo saber que ya no estoy ahí (...) esto ha sido un impacto duro para mí porque yo amo mi pueblo yo no quería dejar mi gente, mi pueblo, mi ciudad, pese a los riesgos no la quería abandonar porque ahí construir mi sueño”, expresó Mendoza con voz entrecortada a 100%Noticias.