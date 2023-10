El Ministerio de Educación en Nicaragua anunció este lunes la jornada conmemorativa del 43 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización y oficializó, por medio de Salvador Vanegas, Ministro Asesor de la Presidencia para temas Educativos, lo que algunos padres de familia habían denunciado: alumnos y maestros deberán asistir el 20 de agosto con cotonas a las escuelas.

Según algunos padres de familia, en los centros educativos les han orientado que los niños y jóvenes deberán vestir la cotona gris que es símbolo de la Cruzada Nacional de Alfabetización, el próximo 20 de agosto, lo cual consideran es un gasto innecesario.

“La economía no está para gastar en una cotona que solo se van a poner una vez. La profesora nos dijo que no es mucho el gasto, pero ahorita, a como está de dura la vida, un peso duele. Lo mínimo que uno va a gastar son 200 pesos, en tela y costura, y eso no se lo vuelven a poner los chavalos”, señaló molesta una madre de familia.

Asimismo, otra señora manifestó que les aclararon que si no tienen la cotona gris, pueden ponerles cualquiera, pero aún así lo considera gasto.

“Mire, ellos le dicen a uno, traiga al niño de cotona, se lo dicen con modo, pero les toman fotos, que son las evidencias que pide el Ministerio y después señalan quiénes no acatan las indicaciones. Una cotona de Masaya no se baja de 150 o 200 pesos, según el tamaño y el diseño”, resaltó.

Certámenes de poesía y música

Este lunes, Vanegas, desde el Monumento de la Cruzada Nacional de Alfabetización anunció todo el programa de celebraciones que tienen preparado y que incluye feria de la cotona y concursos de poesía y música.

“Bajo la conducción del comandante presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, los estamos convocando a la jornada de celebraciones, homenajes, educación, aprendizaje celebrando el 43 aniversario de la finalización de la primera gran jornada de la Cruzada Nacional de Alfabetización”, señaló Vanegas.

Asimismo, dijo que tendrán la feria de la cotona el 19 de agosto, también la colocación de flores en los monumentos a los héroes y mártires de la CNA y encuentros con los alfabetizadores y alfabetizando.

Además, convocaron a un certamen de poesía para que participen los jóvenes poetas y escriban sobre la CNA. También están invitando a un certamen de música inédita.

“Vamos a realizar el día de la cotona, el 21 de agosto, convocados a todos nuestros maestros, maestras, a nuestros estudiantes, a las familias para que ese día los niños, las niñas, todos los adolescentes, los jóvenes convocados desde la FES, desde la UNEN, para que ese día todos asistamos a nuestros centros de estudio con cotona”, señaló.

Vanegas no especificó si la cotona sería gris o de cualquier tipo, como indicó nuestra segunda entrevistada.