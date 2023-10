Periodista hondureña expulsada de Nicaragua, teme por su vida porque régimen de Ortega tiene toda su información

La periodista hondureña Kenya González conversó con Lucía Pineda Ubau en 100% Entrevistas y manifestó que teme por su vida, porque la dictadura Ortega Murillo tiene incluso su nueva dirección, la que pocas personas conocen, por lo que decidió elevar la denuncia hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y espera que las autoridades de su país le den alguna respuesta.

Kenya González es una periodista, deportista y ex candidata a diputada de Honduras que asegura ama Nicaragua y llegó al país de tránsito, porque iba rumbo a Costa Rica. Asegura que al estar en el puesto fronterizo le hicieron más preguntas que las habituales, pero ella no sospechó nada.

“Ha sido una situación muy lamentable la que hemos pasado este fin de semana, cuando nunca me había sucedido en Nicaragua, siempre he sido bien recibida cada vez que fui y no me esperaba que esto pudiese suceder con mi persona, ya que no es la primera vez y es de conocimiento de migración que yo me dedico a las comunicaciones, así que no logro todavía comprender qué es lo que ha sucedido y por qué el gobierno de Ortega toma estas medidas en mi contra”, dijo González.

En el interrogatorio al ingresar le preguntaron por qué una mujer como ella viajaba sola y que si llevaba cámara de televisión, pero ella seguía creyendo que no pasaba nada. Minutos después le permitieron entrar al país y se dirigió al hotel en Ocotal, desayunó y estaba relajada cuando de pronto la llegó a buscar una patrulla fronteriza.

“Me obligaron a subir al transporte, a la patrulla fronteriza, y me han trasladado nuevamente hacia el puesto fronterizo de Las Manos. Ahí me ingresan a la oficina que está donde están las ventanillas y me quitaron la maleta, la ingresan también a otra oficina pequeña, me quitan el pasaporte y pasada una media hora yo estaba esperando por ahí sentada en una silla y sale nuevamente la persona que tenía mi pasaporte y me piden salir de la oficina y enfrente de las ventanillas me rodean los agentes nuevamente”, relata.

La expulsión

Llegados a ese punto, el agente que le había quitado su pasaporte salió con un extenso documento que no le permitió leer personalmente y se lo resumió diciendo que “me estaban sacando del territorio. Antes de eso me dice, la cosa está así señorita Kenia González, usted no puede estar en el territorio nicaragüense y yo pues pregunté por qué razón en ese momento y obviamente cuando desde el momento que me suben a la patrulla yo ya iba con muchísimo temor no me opuse, no me resistí precisamente para evitar que hubiese algún daño físico y para mantener mi integridad física”, narra la mujer.

“Usted ha vertido comentarios en sus redes sociales sobre la persecución o a favor de los sacerdotes que han sido perseguidos en Nicaragua, por lo tanto el gobierno de Nicaragua no desea que usted esté aquí, usted es una amenaza para este gobierno, no puede estar en el territorio nicaragüense necesitamos que salga de inmediato. Usted es una persona no grata para este gobierno” le dijo el oficial de Migración a Kenya, quien pidió copia de los documentos y no se lo entregaron ni le permitieron fotografiarlo.

Ella afirma que lo que ahora le preocupa es por qué razón migración de Nicaragua tiene tanta información personal de una hondureña que se dedica nada más a las comunicaciones y que jamás he entrado a Nicaragua para hacer trabajos periodísticos, que lo único que ha subido a sus redes sociales son sus paseos en el Volcán Masaya, la laguna de Apoyo entre otros.

“Se me expulsa por defender a los cristianos y en el caso específico por defender a los sacerdotes católicos que han sido perseguidos en el territorio nicaragüense, lo hice a través de mis redes sociales nunca ataqué directamente al gobierno de Ortega pero sí comenté el desacuerdo que yo tengo y que estoy obviamente en contra de esta situación” dio la comunicadora al mismo tiempo que lamentó toda el hostigamiento a sacerdotes y cristianos en Nicaragua.

También le dijeron que fue expulsada del territorio de Nicaragua por estar en contra de la izquierda y en contra del proceder de la izquierda y señala que nunca ha atacado al gobierno de Ortega.

Denuncias y amenazas

Kenya González dijo que ya hizo su denuncia por escrito ante la secretaría de la mujer en Honduras, él Nuncio apostólico, el canciller, entre otras autoridades que tienen que conocer el caso y hasta el momento no ha recibido un pronunciamiento o un acercamiento de parte de ninguna de las autoridades ni del gobierno en Honduras.

“Y espero de verdad la sororidad de parte de la misma presidenta de la república por ser yo una mujer que no comprendo cómo puedo ser una amenaza para el gobierno de Nicaragua si solamente estaba pasando por ese territorio”, manifestó.

Dijo que le preocupa que a lo interno de sus redes sociales o en el privado están enviando amenazas “hacia mi persona para que me calle sobre esa situación, obviamente no me puedo quedar callada de algo así porque me parece un caso muy particular y muy específico”.

“Creo que debemos sentar precedentes y hacerlo de conocimiento público por mi seguridad y la seguridad de mi familia. También espero de las autoridades hondureñas, siendo muy honesta me preocupa que no se haga nada, pero tengo esa fe en el estado de Honduras esperando pues sororidad con mi persona y que se me puedan brindar las medidas necesarias para estar segura en el propio territorio”, enfatizó