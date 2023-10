Impulsan campaña por la libertad religiosa en Nicaragua, porque Ortega podría crear “iglesia sandinista”

La joven exiliada Gloria Chamorro y el excarcelado y desterrado político Joel Ibzan Sandino están impulsando una campaña para la libertad religiosa en Nicaragua, con el objetivo de visibilizar la persecución tanto a la iglesia católica como a los cristianos de otras denominaciones, por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Asimismo, advierten que el régimen busca crear una iglesia sandinista, donde los dioses que adoren sean Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Chamorro señaló que esta campaña pretende que tanto quienes están en Nicaragua como las comunidades exiliadas se unan para trabajar el tema de la restitución del Estado de derecho, “para que también hablemos sobre la criminalización de los Derechos Humanos que cada día está más a flor de piel en Nicaragua contra la Iglesia Católica y contra otras denominaciones cristianas no católicas”.

Asimismo, dijo que pretenden crear una narrativa que sea sistemática “en la cual los nicaragüenses se puedan entregar de forma práctica, que se puedan apropiar y puedan apoyarnos a nosotros a visibilizar y a denunciar la persecución y la vulnerabilidad… actualmente con la religión, con la Iglesia católica”.

Dijo que es importante mencionar que el enfoque es generar conciencia en las familias, en los jóvenes, en los adultos, en campesino, en activistas y defensores relevantes a nivel tanto nacional como internacional, que puedan ayudar a movilizar la opinión pública, a demandar todas estas situaciones que están aconteciendo en Nicaragua contra la libertad a la religión, la libertad de prensa y los derechos civiles y políticos.

Cristianos evangélicos apoyan campaña

Por su parte, Joel Ibzan Sandino dijo que la campaña que están lanzando ha tenido un recibimiento positivo y “lo increíble es que también la población evangélica, la cual el régimen ha pretendido polarizar contra la expresión católica, ha estado compartiendo bastante el contenido de la campaña, es decir, que intenta denunciar la persecución del régimen no solo a la iglesia católica sino a todo el conglomerado de cristianismo de Nicaragua, a pesar de que el régimen ha querido polarizar a las expresiones más grandes del cristianismo que hay en Nicaragua”.

El joven asegura que el régimen ha perseguido a la iglesia evangélica, y muestra de ello es que expropiaron la Universidad Evangélica de Managua y también dijo que sabe de buenas fuentes que persiguen a las iglesias.

Gloria Chamorro señaló que el régimen de Ortega Murillo siempre ha perseguido a la iglesia católica, así que hay un patrón repetitivo de manipulación del régimen que usa un maquillaje emocional para decir a quién sí y a quién no le permite realizar sus manifestaciones religiosas.

“Tanto cristianos como evangélicos y otras denominaciones cristianas no católicas no están de acuerdo con lo que está pasando en Nicaragua, con la opresión que se ve no están de acuerdo y no estamos de acuerdo con la persecución religiosa a los sacerdotes, a los laicos y sus seguidores, a los estudiantes, a los activistas, a los campesinos, a los profesores, a los padres a las madres”, prosiguió Chamorro.

Iglesia sandinista

Joel Ibzan Sandino dijo que hay muchos rumores en redes sociales sobre que monseñor Rolando Álvarez no está en tan buenas condiciones, “me han dicho que todo tipo de cosas, que no ha querido comer, que está mal de salud, que no quiere ser atendido por los médicos, son cosas que no se puede afirmar 100%, porque pueden ser rumores difundidos por el mismo régimen para confundir, porque eso de que monseñor se niega ese es el rumor que andaba corriendo en muchos grupos de WhatsApp es como para eximir de responsabilidad a quienes lo tienen cautivo”.

Por otro lado, Gloria señala que es fácil que haya una resolución de este conflicto, pero a la vez muy complicado, porque el pueblo tiene una profunda herida colectiva y que para alcanzar la paz cada uno debe sanar sus propios rencores.

“Hay que comenzar el trabajo internamente hay que cambiar el paradigma que tenemos al que estamos acostumbrados y con esto me refiero al tipo de liderazgo competitivo, vengativo, confrontativo, los nicaragüenses estamos cansados de eso estamos cansados de esos discursos de odio, de esos discursos de incitación al odio, claramente queremos paz, pero la paz se consigue primero como persona”, insiste Chamorro.

Mientras tanto, Joel Ibzan manifiesta que el impacto de la campaña lo van a medir en base a cómo se viraliza en redes sociales, “a cuántas personas llegan, las redes sociales son en más del 90% de casos el principal medio de difusión de publicidad, de marketing digital”.

Además, el joven dejó claro que el objetivo es desnudar lo que están haciendo la dictadura, porque el mundo se tiene que dar cuenta de que no solamente se persigue a la iglesia católica, sino que se persigue al cristianismo.

Asimismo, asegura que, aunque la dictadura traiga a predicadores como Cash Luna, siguen siendo perseguidores del cristianismo: “No crean que el régimen es cristiano, no crean en ese lema, lo único que pretenden es crear una iglesia controlada por ellos, donde el dios sea Daniel Ortega y Rosario Murillo, eso es lo que quieren, crear una iglesia sandinista, como existe en China, una iglesia controlada por el partido comunista”.

Esta campaña es apoyada por otros exiliados como Bertha Valle y Félix Maradiaga.