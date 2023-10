San Jerónimo no saldrá en procesión por prohibición policial

En un breve anuncio, sin muchos detalles, comunican que no hay autorización para procesiones

Este martes, en el Facebook de la parroquia San Jerónimo de Masaya se publicó un anuncio en el que comunican que santo conocido como “Doctor” no tiene mayordomo, por lo que no saldrá a pedir licencia y que la policía dijo que no hay permiso para procesiones.

“La festividad de San Jerónimo no tiene mayordomo este año, por ello no hay pedida de licencia", señala el equipo de comunicación del templo. Asimismo, dijeron que en los últimos años había sido asumida por la Alcaldía Municipal, pero al parecer este año no será así, por el obvio distanciamiento entre la iglesia católica y la dictadura.

“En diálogo con la Policía Nacional nos comunicaron que no hay autorización para procesiones al día de hoy”, se lee en el mismo comunicado que deja claro que al parecer, al igual que en 2022, la imagen del santo patrono de los masayas solo será celebrada dentro de su templo.

Cabe resaltar que, en 2022, ni San Miguel Arcángel (co-patrono) ni San Jerónimo pudieron salir en procesión, porque la dictadura lo prohibió.

Asimismo, el 29 de septiembre, día de San Jerónimo, la iglesia que lleva su nombre fue rodeada por cientos de policías para evitar que la cofradía intentara sacar la imagen a las calles.

Asedio policial

El ahora ex comisionado Juan Valle Valle fue el encargado de encabezar el asedio policial al templo católico y ordenó que el cordón de antimotines se hiciera a la orilla del atrio. Asimismo, prohibieron la quema de cohetes y otros juegos de pólvora característicos de las procesiones.

Sin embargo, a pesar del intimidante número de efectivos policiales, mayormente antimotines, la población no se amedrentó y abarrotó el templo en el que hubo filarmónicos, bailes, promesantes y algarabía.

En medio de la prohibición policial, aunque el comunicado indica que fue un diálogo que tuvieron con la policía, en los comentarios los devotos recordaron que son los agentes los que “apresan” al santo.

Asimismo, hay una imagen en la que comunican que “al igual que los últimos años, el padre Jowsé Antonio Espinoza, párroco de la Parroquia San Jerónimo y presidente de la Cofradía hace del conocimiento de todos que no hay pedida de licencia en nuestro templo parroquial este año 2023”.

Finalmente indicaron que se dará a conocer el programa oficial a inicios de septiembre.