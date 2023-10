Cancelar la UCA es cerrar la mejor universidad de Nicaragua, dice Ernesto Medina

El doctor Ernesto Medina Sandino conversó en entrevista con Lucía Pineda Ubau y manifestó que cerrar la Universidad Centroamericana, UCA, es cerrar la mejor universidad de Nicaragua.

“Cerrar la UCA es cerrar la mejor universidad, la única que ha aparecido en el ranking internacionales cuando se trata de ordenar a las universidades según sus proyectos científicos y la única universidad nicaragüense que aparece ahí junto con la universidad de Costa Rica ha sido la UCA, sería cerrar la universidad única que existe en Nicaragua que merece ese nombre”, insiste.

Asimismo, manifiesta que lo que está sucediendo con la casa de estudio de los Jesuitas en Nicaragua es algo que “ya de alguna manera veníamos anunciando desde que comenzaron a clausurarse las primeras universidades, a finales del año 2021 y sobre todo después de la Reforma a la Ley de Autonomía de las instituciones de Educación Superior, la Ley de 89, y a la Ley General de Educación que fueron seguidas por un gran número de clausuras de universidades”.

Sobre estas clausuras, aseguró que en realidad no tenían nada que ver con el cumplimiento o no de requisitos “tontos” del Ministerio de Gobernación, pues si lo que importa es la estabilidad de las instituciones y de los estudiantes que están en las instituciones, esas cuestiones se podían resolver fácilmente.

“Luego, cuando se comenzaron a introducir criterios de calidad que estaba metido el Consejo Nacional de evaluación y acreditación, se vio que estaba metido cuando se hizo la reforma a la Ley 89 de que al darle atribuciones al CNA y al CNU que violaban la autonomía de la universidad íbamos a entrar a un terreno muy peligroso, porque todos sabemos de que tanto el CNU como el CNA están en manos de personas serviles al gobierno y que no están interesados en ningún momento en la calidad, en el ordenamiento de la educación superior”, señaló.

Pasada de cuentas

Por otro lado, dijo que esto es parte de la pasada de cuentas de Daniel Ortega a los jóvenes nicaragüenses universitarios por haberse atrevido a salir a la calle y sublevar al país y exigir su renuncia como presidente, “porque no podía seguir ejerciendo ese cargo después de haber matado a jóvenes por haber defendido un derecho que ellos creían estaba garantizado en la constitución”.

El doctor Medina asegura que hay “ceguera de Ortega y el odio de Rosario Murillo contra de los jóvenes seguido también por la oportunidad que han visto de consolidar su proyecto de establecer una dinastía familiar totalitaria en Nicaragua y han encontrado como oportunidad de ir cerrando espacios y clausurando instituciones que ellos sentían que no las tenían totalmente bajo su control y que no eran afines y se podían convertir en un problema más para su proyecto de esta Dinastía familiar”.

También asegura que sin duda alguna las universidades que hacen honor a su nombre y que promueven el pensamiento crítico, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra y exigen el respeto a la autonomía estaban fuera de ese proyecto dictatorial y “había que ponerlos en orden únicamente con el objetivo de tenerlas bajo su control y que no sean obstáculos para su proyecto totalitario, no hay ningún interés pedagógico, no hay ningún interés científico ni académico, el desarrollo del país en base al destino de la ciencia y de la tecnología no les importa”.

Además, manifestó que ojalá que no se les ocurra ponerle el nombre de Casimiro Sotelo, porque él se revolvería en su tumba, pues luchó por la libertad, por la justicia y que yo creo que fue lo que fue gracias a la educación que le dieron los jesuitas.

Personal valioso

Asimismo, cuestiona qué pasará con los becarios que la UCA tenía todavía, a pesar de las dificultades económicas devenidas del retiro del 6% constitucional.

“Van a mandar a la calle a 2000 muchachos pobres de escasos recursos que encontraron la posibilidad de estudiar en una buena Universidad y que ahora seguramente los van a dejar en el aire y ese es un crimen más que debe anotarse a la cuenta de estos dictadores”, resaltó.

El doctor Medina afirma que si se observa lo que ha ocurrido con las otras universidades, es probable que se cree una nueva universidad pública en las instalaciones de la UCA, pero no podrán con la gente que piensa, que ha sido analítica y crítica, “y seguramente con esa gente ya no quieren tener nada, van a comenzar a despedir a gente valiosa que le ha costado al país, no a ellos”.

“Ahorita debería haber un movimiento nacional para que no se quede ningún becario de la UCA sin recibir apoyo y que el apoyo también va para el funcionamiento de la universidad y creo que si eso se da puede seguir funcionando y cumpliendo” con su labor educativa.