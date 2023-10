Para muchos jóvenes estudiar en la Universidad Centroamericana, UCA, era un sueño, un objetivo, una oportunidad o una opción, para su futuro. Un futuro que ahora deslumbra tristeza, dolor, miedo, confusión e incertidumbre para más de 5000 estudiantes que perdieron más que aulas, laboratorios o edificios, la calidad de maestros, amigos y consejeros. Perdieron espacios seguros para expresar sus opiniones. Era el único lugar donde no era motivo de represión expresar su pensamiento y críticas.

La mayoría de estudiantes recibieron la noticia de la confiscación, cambio de nombre y de instalación de la bandera sandinista en el campus, en sus viviendas. Todos, se han mantenido comunicándose por mensajes y siguiendo segundo, minutos y horas de lo que se esperaba. El tiro mortal de la dictadura a su casa de estudio.

En entrevistas realizadas a varios alumnos, sus preocupaciones y temores quedan plasmados en las siguientes palabras: "Me siento desorientado y triste. Siempre fui una persona alegre y dedicada a mis estudios, pero este cierre me ha sumido en la tristeza y la depresión. El futuro se ve incierto y eso me preocupa. Había invertido tiempo y esfuerzo en mi educación, y de repente me vi obligado a dejarlo todo en el aire". Los testimonios, los recogimos de forma anónima, por el control sandinista en su universidad.

"Mis preocupaciones son diversas. No sé si podré encontrar trabajo o si podré utilizar mi título de manera adecuada en el futuro. Además, me preocupa la seguridad de mis datos personales ahora que el correo institucional de la UCA está inaccesible. Todo esto me hace sentir vulnerable".

Creo que la mejor solidaridad en estos momentos para los estudiantes nicaragüenses que aspiran a una carrera universitaria o estaban en una de las confiscadas, es que los países de América, abran clases en línea. En el caso de los que ya estaban en la #UCANicaragua, las… pic.twitter.com/WCmLZXjU3n — Lucia100%Noticias (@LuciaPinedaU) August 18, 2023

El cierre de la UCA también ha generado en los estudiantes una sensación de frustración, ya que algunos solo les faltaba cursar una materia, un semestre, un año, para graduarse.

"Nos dejaron en el aire. Nos quitaron nuestra universidad, nuestra educación y nuestras oportunidades. Es un acto de total irrespeto hacia nosotros y hacia la educación en sí", expresó entre llantos uno de los alumnos.

"No sabemos qué pasará ahora. ¿Dónde podremos continuar nuestros estudios? ¿Cómo podremos avanzar en nuestras carreras? Son preguntas que nos angustian a diario", compartió otro joven consultado.

El legado que deja la UCA, es una educación en valores y con calidad. La toma del partido sandinista de la Universidad, fuerza a algunos estudiantes negarse en continuar sus estudios en la ahora "Universidad Nacional Casimiro Sotelo". Los jóvenes están convencidos que será un centro de adoctrinamiento sandinista como muchas universidades confiscadas en Nicaragua.

"Mi abuela me dice que un título no me define, pero que tampoco lo saque bajo ese nuevo nombre", compartió una de las alumnas que estaba a punto de defender su monografía.

Sin embargo, entre sus palabras también se percibe el peso de la injusticia: "Hicimos tantos sacrificios, atravesamos innumerables obstáculos para llegar hasta aquí", admitió llorando. "Nos arrebataron nuestras ilusiones y sueños de un momento a otro. Es difícil de aceptar".

Los estudiantes de la Universidad Centroamericana, UCA, consideran "difícil" de superar esta situación. Con sus familias y entre sus amigos, no pierden las esperanzas de encontrar soluciones y alternativas para continuar sus estudios y cumplir sus metas académicas y profesionales.

De igual forma, hacen un llamado a las universidades jesuitas en América Latina, para evaluar la oportunidad de aceptarlos como traslados y continuar sus estudios de forma virtual. Para ellos esto sería también un mensaje para la dictadura, que su derecho a la educación de calidad y con autonomía universitaria, va acompañado de su lucha por el derecho a la libertad de expresión.