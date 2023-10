“La compañía de Jesús va a tener más vida que el gobierno sandinista”, dice jesuita de El Salvador

El sacerdote jesuita José María Tojeira, de El Salvador, dijo que a la UCA la confiscaron por haber dado refugio a la población, para que no la mataran a balazos, pero asegura que la Compañía de Jesús tiene más vida que el gobierno sandinista y que volverán.

“Yo creo que esta toma de la universidad de un modo tan abrupto, rápido, injustificado, etcétera, es un acto dictatorial. Esperamos que se pueda revertir, ciertamente la Compañía de Jesús va a tener más vida que el gobierno sandinista, eso es indudable, y un día volveremos a Nicaragua”, dijo el sacerdote Tojeira.

Asimismo, declaró que es lamentable que se esté peleando “contra la inteligencia, contra la educación, contra el saber y que esté procediendo de un modo super autoritario”.

En cuanto al motivo que tuvo el régimen sandinista para acabar con la UCA dijo que “incautaron los bienes porque no querían que existiera la UCA, que ha sido una voz crítica frente al autoritarismo del señor Ortega y además creo que querían castigar a la UCA porque en algunos momentos apoyaron a las víctimas de la represión nicaragüense”.

Un proceso sin asidero legal

En ese sentido, recordó que en el 2018-2019 hubo una serie de manifestaciones muy fuertes y en algún momento se abrieron las puertas de la UCA para que la gente se refugiara ahí, “para no morir a balazos, porque fui una manifestación reprimida a balazos”.

El padre Tojeira considera que este tipo de apoyo de la UCA al diálogo, a la protección de la vida, etcétera, “irritó profundamente a estas personas y seguía siendo la UCA un lugar de pensamiento libre, no quieren pensamiento libre, no lo quieren en la iglesia, no lo quieren en las universidades, no lo quieren en el periodismo tampoco, entonces evidentemente es todo un proceso de autoritarismo”.

También resalta que fue una jueza quien decretó la confiscación, pero no hubo un proceso, no hubo juicio, “nunca se llamó a las autoridades de la UCA, nunca se presentaron acusaciones, no se dio oportunidad de defensa, de repente una jueza dijo ordena incautar todo lo de la UCA”.