La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, de El Salvador, ha devuelto la esperanza y está respondiendo los miles de correos que reciben de estudiantes de la UCA Nicaragua, que quieren culminar sus estudios bajo el sello de la UCA y Jesuitas.

"Ya nuestras autoridades están reuniéndose y buscando alternativas de apoyo institucional. Podemos empezar un breve análisis diagnóstico de su nivel de estudio", respondió a una estudiante de la UCA de El Salvador.

Asimismo, la joven estudiante dijo que le pidieron la constancia de notas para darle una cita virtual.

Cabe resaltar que la universidad jesuita más demandada en estos momentos es la UCA salvadoreña, que busca "alternativas" para brindarles a los estudiantes.

“Pues me siento triste, preocupada, desesperada, con depresión. Obvio, no vas a comparar el estatus y el renombre de la UCA con esta nueva universidad impostora. Para mí, la mejor universidad de todas las de Nicaragua siempre ha sido la UCA y por eso y por eso mandé correos a las alianzas hermanas de la UCA Nicaragua, como a la universidad católica del salvador y Guatemala”, comparte otra estudiante, quien aseguró que ambas le respondieron.

“Hoy, la del Salvador me respondió que es difícil la situación y necesitan más tiempo para analizarla, que me iban a dar respuestas esta semana. La de Guatemala me respondió pidiéndome más datos personales y mi pasaporte”, prosiguió.

En ambas solicitó terminar sus cursos de manera virtual, porque trabaja para poder costear sus estudios y los gastos de su casa.

“Por el momento, para no atrasarme me inscribiré en la Casimiro este semestre y al finalizarlo pediré mis notas oficiales para hacer mis traslado oficial ya con esas notas . No es lo que quiero, pero la UAM está carísima para mí. Con la respuesta de El Salvador me siento menos angustiada , pero mi frustración sigue siendo más grande”, insistió la estudiante.

Sin embargo, en medio de tanto caos, muchos estudiantes viven un mundo de frustración que los tiene con más dudas que certezas.

“Voy a buscar cómo estudiar inglés, porque ni hecha chancha entro a esa tal Casimiro. Entraría a la universidad de El Salvador si me dieran beca y que sea virtual, porque mis padres no tienen dinero para pagar. En la UCA mantenían mi beca al 100%”, compartió una estudiante que cursaba el último año de su carrera.

Esperanza y gratitud

Otra estudiante de la confiscada UCA dijo que ella quería escribir a ninguna de las universidades solicitando apoyo, porque daba todo por perdido.

“Pero en medio de toda esta incertidumbre, hubo algo en mí que dijo tenés que hacerlo, nada perdés con intentar. Y siento que al obtener una respuesta de parte de la universidad del Salvador, es como si encontré un rayito de luz en medio de toda esta oscuridad”, comparte.

Asimismo, dijo que entiende que el proceso es algo complejo, “porque el ingresar a una institución en un país totalmente diferente al nuestro, no es sólo adaptarte a nuevas reglas, sino que tenemos que enfrentarnos otros obstáculos”.

Sin embargo, dice que al recibir una respuesta se le ha llenado el corazón de gratitud. “He visto que a varios de compañeros, no les han dado una respuesta como la mía, porque en mi caso me han solicitado mis notas y explorado la posibilidad de tener una sesión virtual para valorar mi caso, pero hasta el momento no he obtenido ninguna otra respuesta”, prosiguió.

“Miles de jóvenes compartimos la misma aspiración de poder continuar con nuestros estudios y forjar un mejor futuro. Nuestra pasión por el conocimiento y el deseo de superarnos no conocen fronteras creo. Entonces , yo instó a las autoridades de la universidad de El Salvador y Guatemala, a considerar el impacto que su apoyo podrían tener en nosotros los jóvenes nicaragüenses”, señaló.