Tiktoker mexicana canta himno de Nicaragua y lo elogia porque no proclama la guerra, no se inspira en “La Marsellesa”

A 105 años de que Salomón Ibarra Mayorga compuso el himno nacional de Nicaragua, la tiktoker mexicana Cameron García lo entonó en esa red social y manifestó su admiración por lo que calificó el himno más pequeño de Latinoamérica y resaltó que es original, porque no se inspira en la Marsellesa.

La joven García ha usado la plataforma de TikTok para cantar los himnos del mundo y al llegarle el turno a Nicaragua, lo hizo como si lo conociera desde siempre y lo celebró.

“Nicaragua, me dejaste sin palabras, tenemos que hablar de este himno nacional”, fueron las palabras de Cameron García, quien cantó a capela el tema de Ibarra Mayorga, quien participó en un concurso para elegir el nuevo himno nacional y ganó.

Como señalamos anteriormente, Camero García dijo que el himno nicaragüense “es el único que no se inspira en La Marsellesa” y dijo que por considerar que es el himno más hermoso del mundo muchos himnos se basan en la composición francesa , pero “Nicaragua dijo no, yo seguiré mi propio estilo”.

“Es un himno que no proclama la guerra, su música es de origen religioso. Tengo que confesar que cantar este himno nacional me dejó una sensación como de paz, la música es muy pacífica y la letra también; y eso en lo personal me encanta”, dijo la joven visiblemente emocionada.

Y es que no solo en su letra se menciona la palabra paz, sino que la música la retomaron de un antiguo salmo litúrgico de la época colonial que se conoció en Nicaragua a finales del siglo XVIII gracias al fraile catequista franciscano Ernesto o Anselmo Castinove, cuya misión era evangelizar a los indios de Sutiaba, León.

Antes de entonar “Salve a ti”, la tiktoker mexicana anunció: “Himno nacional de Nicaragua cantado por una mexicana”. De inmediato interpretó la primera estrofa y preguntó: “Un himno diferente y bonito. ¿Qué opinas de este himno nacional”, finaliza.

El video tiene casi 14 mil comentarios y todos elogiando el himno y la interpretación. Además, es uno de los videos más reproducidos en la cuenta de García, pues lleva más de 2 millones.