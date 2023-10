Asambleas de Dios en Nicaragua inicia construcción del mega templo “El Tabernáculo”

El pastor Juan Solano dijo que la edificación no es un “lujo” sino una necesidad para las Asambleas de Dios porque el actual auditorio nacional colapsa frente al número de creyentes que se reúnen durante las conferencias anuales

La Iglesia Asambleas de Dios en Nicaragua anunció la construcción de un mega templo, que se llamará “Tabernáculo”, en referencia a las escrituras bíblicas que indican que era un lugar sagrado para los hijos de Israel. El anuncio del nuevo proyecto generó polémica en redes sociales porque algunos consideran que la iglesia debería ayudar a los más necesitados.

En la página oficial de Facebook, Asambleas de Dios publicó un video 3D y fotografías del diseño del Tabernáculo, el cual podrá albergar en un solo lugar a todas las congregaciones de la Asambleas de Dios a nivel nacional.

En el programa “Así Marchan” Asambleas de Dios, el Reverendo Roberto Rojas, secretario nacional, entrevistó al pastor Juan Solano, tesorero nacional, explicó que la iglesia está en los años de multiplicación, expansión y de grandes cosechas, por lo cual iniciaron el proyecto de construcción del nuevo tabernáculo.

“Es muy oportuno hablar del gran proyecto, el gran sueño que hemos tenido por años del nuevo tabernáculo. No hemos comenzado en este momento, prácticamente hemos venido trabajando a lo largo de estos dos últimos años en invertir en el plantel, dándole mantenimiento y edificando”, expresó Solano.

Según el líder cristiano, en los últimos dos años se han dedicado a la compra de terrenos para iniciar la construcción “Hemos estado con fuertes inversiones en esa parte, pero también estamos preparado todos los planos, el estudio de suelo, estudio geológico que tiene que ver con condiciones del suelo, ya tenemos todos los diseños y en este mes estamos listos para trabajar la terraza donde se va a establecer o se va a edificar el nuevo tabernáculo la nave principal”.

Sin embargo, en redes sociales el anuncio provocó reacciones positivas y negativas, entre quienes aplaudieron la nueva edificación y otros que consideran deben ayudar a los más necesitados.

Por ejemplo, Ana Araica escribió “Cuánto invierten en las necesidades que padecen muchos hermanitos que no tienen para poder alimentarse con lo básico. Veo demasiada inversión en tiempos difíciles para un país con tanta necesidad en el pueblo de Dios de que sirve tanto lujo cuando hay niños que se acuestan con el estómago vacío ??? Que alguien me responda”.

Otro usuario de nombre Walter Aguinaga señaló “No gastes tu dinero en lo que no es pan dice la palabra. No se vanagloria con construcciones ostentosas olvidando que a Jesús lo que le gusta es la sencillez y la humildad”.

También Juan Nica escribió “Hay plata. Como no hay persecución la plata llega como si nada. Claro que son apañadores de las injusticias de la dictadura”.

Al respecto, el líder cristiano Juan Solano explicó que la edificación no es un “lujo” sino una necesidad para las Asambleas de Dios porque el actual auditorio nacional ubicado en Sabana Grande colapsa frente al número de creyentes que se reúnen durante las conferencias anuales.

“Todos los que han venido a la Conferencia se dan cuenta que nuestra capacidad de parqueo colapsa con los asistentes a la conferencia, son horas fatales y no hay manera de que los vehículos ingresen y salgan ante una eventualidad. El tabernáculo nuevo no es un lujo, claro es un edificio de lujo, si lo podemos ver ahí en la proyección 3D y ya verlo acabado es un edificio de lujo del Reino de Dios pero para nosotros no es un lujo, es una necesidad porque el tabernáculo actual se ha vuelto tan pequeño para nuestras sesiones, nuestros eventos colapsan”.

Asimismo, Solano expresó que los primeros movimientos de tierra y construcción se realizan por los aportes financieros de todas las congregaciones integrantes “Gracias a las oraciones, aportes de los pastores de las iglesias. También hemos tenido pastores que durante la conferencia hicieron promesas de fe que han venido cumpliendo y esperamos que podamos todos ponernos al día con esas promesas de fe. Hemos venido avanzando gracias al Señor y el liderazgo que en distintos momentos ha dado aportes significativos en la mejoría de nuestras condiciones físicas.

En el programa, el pastor hizo un llamado a los creyentes a unirse a la visión. También señaló que el Tabernáculo estará a disposición de otras denominaciones.

“Nosotros no debemos a las oraciones de todo ese montón de gente que intercede, porque nosotros hemos creído que con oración todo se facilita sin oración todo se dificulta, así que vamos a unirnos en oración al Señor para que este proyecto avance y crezca”.

El nuevo edificio está ubicado en la carretera Norte, buscando San Benito, contará con un Lobby, Salón o auditorio principal, espacios complementarios como servicios sanitarios, oficinas administrativas y un amplio parqueo.