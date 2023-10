Padre Marcos Somarriba: Desde el ámbito parlamentario quieren prohibir la fe

El sacerdote Marcos Somarriba, en su mensaje dominical, se refirió a la figura del ambicioso y corrupto administrador Sebná y lo comparó con los gobernantes injustos de esta época.

“En los remotos tiempos del profeta Isaías, ocurrían cosas feas en la cosa pública…escándalos por el abuso del poder, derroche del dinero público, corrupción administrativa y parece que la cosa no ha cambiado”, comparó el sacerdote, desde el púlpito en la Iglesia Católica Santa Agatha, en Miami.

Somarriba comparó la maldad y el orgullo de Sebná con los gobernantes corruptos de la actualidad.

Leer más: MINED aprueba funcionamiento de escuelas administradas por Diócesis de Jinotega y Diócesis de Chontales

“Los tipos como Sebná se adueñan de lo que no han trabajado nunca, con el sudor de su frente, haciéndolos aparentemente suyo para la posteridad, poniendo su nombre en grandes letras para que todos vean sus éxitos y adquisiciones mal habidas, Sebná tenía la ambición de ser recordado y honrado después de su propia muerte, estaba lleno de su propia gloria”, manifestó el religioso en su mensaje.

Sebná, fue destinado a morir en una tierra extranjera, solo, olvidado y algunos historiadores judíos incluso escribieron que contrajo lepra, lo que el padre Marcos Somarriba considera aleccionador para los tiranos de hoy.

“Todos los que piensan como Sebná de que lo controlan todo, no se dan cuenta que Dios tiene ojos mejores. Los hombres malvados creen que nunca serán eliminados, pero Dios puede derribarlos y reemplazarlos”, sentenció el sacerdote.

“Piensen ustedes en los líderes políticos o eclesiásticos de nuestras naciones cuáles de ellos son hombres humildes, cuáles orgullosos y egoístas. Cuando pienses en estos hombres y sus malas acciones, no podemos omitir y olvidar que Dios quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes”, manifestó Somarriba.

Quieren recluir la fe

En su homilía, el sacerdote Marcos Somarriba, también criticó los ataques y la criminalización de la fe, lo que considera será tarde o temprano castigado.

“Todo el ámbito parlamentario quiere recluir la fe en el ámbito privado , es prohibida la fe, es prohibido creer , es prohibido manifestar tu fe en la calle. Llamando al bien mal, y al mal bien, llamando a lo robado derecho y a lo perseguido justicia, diciendo que Dios y los cristianos no tienen que meterse en política, que deben respetar a los que piensan distinto y abstenerse de defender los propios valores. Sería coherente que se lo aplicaran ellos mismos a sus ideas”, dijo el sacerdote.

Agregó que algunos grupos y líderes políticos pretenden adueñarse de Dios “se llenan la boca diciendo que son cristianos, que Dios los bendice y Dios está con ellos y lo dicen de la boca para afuera. Estos grupos se adueñan de Dios para justificar sus posturas que poco o nada tienen que ver con el Dios de Jesucristo”, increpó en su mensaje.

El religioso, finalizó afirmando que la fe no es un asunto lejano de los problemas sociales “la fe no es un asunto privado, espiritualoide, o de otra vida. Afecta las leyes, la economía, la política, la ecología. Si bien los creyentes no tenemos alternativas para solucionar nuestros propios problemas, debemos colaborar con todas las iniciativas que procuren un mundo más humano, justo, libre, más pacífico, más fraterno”, dijo Somarriba.

“Dios está cercano y tardará pero no olvida. Todo desorden tendrá orden un día, toda injusticia tendrá justicia y todo lo corrupto tendrá su juicio y su propio merecido”, concluyó el religioso.