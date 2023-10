Ciudadano español ingresó caracol gigante africano a Nicaragua para reproducirlo y comerlo, dice IPSA

Las autoridades del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) señalaron a un ciudadano de origen español y ex militar de ingresar el caracol gigante africano de manera ilegal a Nicaragua.

En declaraciones a medios oficialistas, el director del IPSA, Ricardo Somarriba, dijo que el hombre hizo un zoocriadero porque se comía este molusco.“Vino un español, tenemos ahí las fotos, donde aparece con los caracoles gigantes y todo y lo trajo en un vasito del lado de Costa Rica".

"Los introdujo al país e hizo un zoocriadero, pero esa persona lo hizo a propósito, porque él sabía qué es lo que producía el caracol gigante, porque él aparece en las fotos de los diferentes temas internacionales que se ponen. Es militar retirado de España. Tenemos el nombre y todo”, dijo Somarriba, sin identificar al ciudadano.

También informó que el español tiene orden de captura en Costa Rica desde hace meses.

El IPSA indicó que mantienen bajo control la situación del caracol gigante africano a través de un cordón sanitario “Se han visitado viviendas a un kilómetro a la redonda del punto cero y hay evidencia que no se ha encontrado ningún espécimen”.

Agregan “Se activó el municipio de Ticuantepe, en Nindirí y no hemos encontrado ningún espécimen y eso es muy importante darlo a conocer”.

También reiteraron que la situación del caracol gigante africano no es para alarmarse y señaló que en nuestro país existen alrededor de 200 especies de caracoles, que no tienen nada que ver con el caracol africano.

“El caracol gigante africano tiene características especificas, por ejemplo es de color café marrón, la parte de la concha, tiene franjas café con color marrón a lo largo, pero además en la concha su borde es afilado y puede cortarnos el dedo, además su concha es truncada tiene una punta. Son características morfológicas que nos permite identificar si es o no el caracol gigante, ya hemos encontrado varias especies y realmente no han sido caracol gigante, identificamos el punto cero y está bajo control oficial del IPSA”, señaló.

Primera vez un caracol gigante africano en Nicaragua

Al respecto, el doctor y epidemiólogo Leonel Arguello dijo a 100%Noticias que es necesario alertar a la población para que reconozca al caracol gigante africano independientemente de que Nicaragua haya sido encontrado en un solo lugar.

“Hay tres acciones principales, la primera es educar a la población para que identifique el caracol y que no lo toque y que avise inmediatamente a las autoridades de salud y a las autoridades de salud animal , segundo, si lo tocó lavarse las manos con agua y jabón porque la culpa no la tiene el caracol la tienen las ratas”, expresó.

Según el experto, las ratas dejan parásitos en sus heces por lo cual cuando pasa el caracol se las come, lo cual produce una larva que provoca enfermedades en los seres humanos.

“El caracol va caminando y se encuentra las heces de las ratas, se las come y dentro del caracol, esa larva se va madurando y entonces en la babosa o saliva que dejan los caracoles ahí está ese parásito. Entonces si los seres humanos tocamos esa babosa, luego nos tocamos la boca o comemos una fruta donde pasó ese caracol o una verdura donde pasó ese caracol, entonces se nos introduce en el cuerpo y esa larva se va directamente al cerebro o a los ojos; en el caso de los ojos te va a afectar, vas a tener una visión borrosa, vas a tener dificultades para leer, no vas a poder enfocarte bien; en el caso del cerebro te puede dar manifestaciones neurológicas”, explicó.

El experto asegura que el decreto de alerta fitosanitaria es lo más correcto en este caso y asegura que los medios de comunicación deben seguir presentando la foto del caracol para que la gente lo identifique.

“Efectivamente vos tenés que delimitar un área geográfica y luego con técnicas de búsqueda vas buscando, te decía un caracol se mueve muy poco, pero lo que se debería estar pasando en televisión así como se pasa un ladrón, verdad que lo buscas por la televisión que está pasando la foto para que vaya quedando en la cabeza porque puede haber más, nadie puede decir que no hay, verdad, pero por otro lado para prepararnos para los siguientes eventos”.

Arguello explicó que la presencia de un caracol gigante africano en Nicaragua no es muy común “en años anteriores nunca se había visto algo como esto, fíjate que yo no sabía del caracol gigante. Es primera vez que escucho esto, si lo conocía porque en Cuba hay y en otros países africanos también, entonces se conoce porque son enfermedades no comunes, muy difícil diagnosticar”.