En su intervención del mediodía en los medios oficialistas, Rosario Murillo anunció que el Septiembre Victorioso es el mes del azul y blanco, bandera a la que la dictadura ha criminalizado y prácticamente ha prohibido usar, por considerarlas símbolo de oposición. También dijo que es mes del rojinegro, y señala que la Hacienda San Jacinto es un santuario.

“Este pueblo nuestro de amor intenso, amor a Nicaragua y es lo que vamos a estar celebrando en septiembre victorioso, en el mes del azul y blanco y el rojinegro liberadores, mes de la patria, mes de nuestros héroes nacionales y mártires que amaron a Nicaragua hasta las últimas consecuencias”, dijo Murillo, quien también anunció que estarán izando la bandera en todas las instituciones.

Pese a ese anuncio de darle el lugar que le corresponde a la bandera azul y blando de Nicaragua, cabe mencionar que la dictadura en agosto de 2020 mandó a retirar, a través de la policía sandinista en León, las banderas azul y blanco de varios colegios. Lo mismo hicieron en San Carlos Río San Juan.

Asimismo, en 2021 un agente policial arrebató una bandera nacional que sostenía el entonces precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien en una acción de protesta contra el régimen de Daniel Ortega decidió salir a correr con una bandera azul y blanco.

Dice que Hacienda San Jacinto es "santuario"

Rosario Murillo ahora bautiza a la Hacienda San Jacinto como "santuario" el cual visitarán. “Vamos a estar visitando ese lugar de heroísmo, ese lugar sagrado, ese santuario que se llama San Jacinto, donde celebramos la gloria, la victoria de nuestros Héroes nacionales, nuestras honrosas batallas de soberanía e Independencia y sabemos que cada visita en estos días representa el compromiso de nuestro pueblo, de nuestros estudiantes, porque iniciamos el primero de septiembre con estudiantes de todos los espacios de educación de nuestra bendita patria”.

Dice que los estudiantes, con las visitas a la Hacienda San Jacinto estarán comprometidos con el porvenir que no pierde la memoria, que no desconoce y que, al contrario, se apropia de la historia, “se apropia de la lucha por la justicia, por la exigencia propia, porque nos apropiamos de la exigencia de reparación, reparación por todos los daños que ha sufrido nuestra Nicaragua de parte de los imperios y no repetición”.

También adelantó que habrá dianas en todos los municipios, ”vamos a estar izando las banderas, en desfiles de nuestra nuestras instituciones de seguridad, vamos a estar también en las alcaldías, ministerios, todas las entidades del pueblo presidente en actos de alto simbolismo patriótico y revolucionario”.

Finalmente dijo: “en todo espacio de nuestra geografía nacional honramos a nuestra patria bendita y juramos defender todas las victorias que Dios nos ha concedido y seguir juntos creando el futuro de vida, de verdad, de honor y gloria de nuestro gran pueblo nicaragüense”.