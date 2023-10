Luis Galeano hace UBER en EEUU en medio de sus labores en Café con Voz, que cumple 11 años

Luis Galeano es un destacado periodista nicaragüense que ha sido corresponsal de agencias internacionales, fue jefe de redacción en El Nuevo Diario y luego fundó su propio espacio Café con Voz, que el pasado 03 de septiembre cumplió 11 años y de ellos, 5 los ha vivido en el exilio.

Con su elocuencia de siempre y con orgullo, Galeano compartió que le apasiona su programa, pero no vive de él, sino que trabaja haciendo UBER para completar sus ingresos.

Luis Galeano conversó con Lucía Pineda Ubau, a quien le contó cómo después de salir de El Nuevo Diario decidió crear este espacio que nació en Radio Universidad, y recordó que fue precisamente la actual directora de 100% Noticias quien lo entrevistó primero, “tratando de abrir espacio a un programa propio, con un toque propio, rodeado de muchachos que estaban estudiando, unos habían salido recién graduados de la universidad”.

Galeano define ese programa naciente como una radio revista y confiesa que nunca imaginó que tiempo después iba a saltar a la televisión en Canal 23 en el 2014 y tiempo después, en el 2016, a 100% Noticias.

Lea más: Ortega y Murillo saludan al Ejército de Nicaragua en el 44 aniversario de su fundación

En esta entrevista, el periodista también compartió que al inicio del programa, al ver que llevaba una línea de crítica, un periodismo que a la dictadura le parecía incómodo, le hicieron propuestas de publicidad estatal y de empresas relacionadas con la familia Ortega Murillo, pero él las rechazó.

“Mi esposa me preguntaba que por qué no asumía que teníamos que tener anuncios de todos lados, pero yo le dije que ese cheque que me van a dar ahorita me lo van a sacar más adelante y yo no quiero eso”, recordó Galeano.

“Gracias a Dios que me dio el don de la palabra, vos que has trabajado toda la vida en televisión sabés que no es fácil ponerse delante de una cámara y conectar la lengua con el cerebro y con eso y decir cosas coherentes, por eso te digo gracias a Dios que me ha dado el don de la palabra y el don del manejo escénico”, resaltó Galeano.

No imaginó el exilio

Sobre su llegada a 100% Noticias, dijo que como participaba en IV Poder, junto a Jaime Arellano, y Migue, a quien le agradezco muchísimo el espacio que nos dio, me habló de la posibilidad de transmitir con ellos, hasta que llegó la rebelión cívica del 2018 y 100% noticia asumió una posición muy responsable con lo que estaba pasando. A Miguel le pidieron que cerrara mi programa y el de Jaime, pero no lo aceptó, asumió las consecuencias, esta historia pues ustedes la saben, la que estamos viendo desde el 2018 en el exilio, sin embargo, hemos asumido el costo y hemos asumido la responsabilidad de seguir informando lo que la gente desea saber y la verdad de lo que ocurre en Nicaragua”.

Galeano dice que nunca pensó que tendría que exiliarse en los Estados Unidos y menos que tuviera que salir de Nicaragua solo por hacer su trabajo.

“Yo tuve una encrucijada, como creo que ha tenido la mayoría de los periodistas que nos hemos visto forzados a salir de Nicaragua por la represión política, pero es que una vez que te quitan el país que era tuyo hasta antes de esto, te quitan tu familia, te quitan tu casa, tu realidad, pues te quedan dos opciones, o cerrar ese capítulo, porque ya te costó mucho, o seguir luchando desde cualquier trinchera que te lo permita, como a partir de las redes sociales”, comparte.

Luis Galeano también dijo que tanto Miguel Mora, como Lucía Pineda y todos los secuestrados políticos a lo largo de estos 5 años de represión le han servido como motivadores, sobre todo cuando se exilió y decidió que no solo iba a hacer cualquier trabajo Estados Unidos, pues no quería darles la espalda a ustedes y al ver que el 31 de diciembre de 2018 hicieron un IV Poder desde Miami con Jaime Arellano y Aníbal Toruño y fue bien acogido, lo cual lo animó.

Asimismo, recuerda que “miraba cómo la gente se conectaba cada vez que aparecía al aire, porque había una necesidad enorme de que hiciéramos todo lo que fuese necesario para resistir desde fuera y la gente miraba en mí al 100% noticia”.

Su otro trabajo

Sin embargo, pese a la resistencia que implica permanecer haciendo Café con Voz, Galeano reconoce que “no podemos vivir de esto, el que cree eso, decir eso es una falacia, no saben cuánto significa la monetización en redes sociales, cuesta muchísimo llegar a ser medio monetizable y aunque llegues a capitalizarlo siguiendo todas las instrucciones y asumiendo las restricciones de lo que significa incumplir con los parámetros de las redes sociales y YouTube, particularmente, o Facebook que se ha vuelto tan estricto entonces con todo lo que puedas monetizar no puedes vivir”.

En ese sentido, Galeano dice que trabaja en la mañana medio tiempo y después de las 10 se integra a la producción de su programa.

“La gente cree que aquí venimos y que tenemos un árbol de dinero y que la CIA, el Departamento de Estado te proveen, eso es mentira, es falso y los que estamos afuera sabemos que lo que digo es verdad. Todo es invento de quienes nos señalan de vivir alegremente en el exilio y estar viviendo de la crisis y es una falta de respeto”, insistió.

“Yo trabajo desde las 5 de la mañana y vuelvo a las 10 de la mañana de hacer 5 horas de conducción, con todo orgullo lo digo, no me da ninguna vergüenza, me lo había guardado porque se trata también de mi seguridad, porque sabés que hay mucha gente acá que ha llegado de Nicaragua, pero lo hago porque tengo que hacerlo para sobrevivir”, prosiguió.

Él dice que ha llegado a sentir cansancio, pero nunca “he dicho me voy a rendir, porque rendirse en las circunstancias en las que vivimos no es una opción, nosotros estamos todos los días luchando contra ese muro de censura que la dictadura pretende imponer en Nicaragua… Y cada vez que publicamos una nota en redes sociales, en nuestro sitio web, cada vez que salimos al aire, nosotros estamos ganando la batalla, porque la dictadura quisiera habernos callado a todos hace años y no ha podido hacerlo, pero sabes por qué, porque tenemos un compromiso que se agranda cada vez más, cada vez que nos golpean se agigante el compromiso de nosotros de seguir luchando, van a terminar derrotados porque la historia está escrita para eso, nosotros estamos del lado correcto luchando por la libertad y porque Nicaragua sea una nación en la que todos podamos estar sin persecución, sin represión”.

Luis Galeano es uno del 94 ciudadanos a los que la dictadura Ortega Murillo le quitó su nacionalidad y aún no ha adoptado otra, agradeció la generosidad del gobierno español de ofrecerles la posibilidad de ser apátridas y dice que eso “tampoco ha significado para nosotros una derrota, por el contrario, la dictadura puso nombre y apellido a quienes de alguna manera le quitamos el sueño y no me arrepiento de nada, pueden hacer lo que quieran al final los derrotados van a ser ellos, los enterrados van a ser ellos, los juzgados van a ser ellos, porque el pueblo de Nicaragua va a recuperar su libertad”.