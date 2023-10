Arzobispo de Madrid denuncia al régimen “despótico” de Daniel Ortega tras cierre UCA

El arzobispo de Madrid, José Cobo, denunció este miércoles la situación que sufre la Compañía de Jesús en Nicaragua y criticó el control de la universidad por parte de régimen despóticos como el de Daniel Ortega, durante la inauguración del curso académico en una universidad jesuita, la Universidad Pontificia Comillas. Me pregunto por qué hay regímenes despóticos que se apropian de la universidad”, criticó durante la Eucaristía previa al acto académico.

En el sitio web la arquidiócesis de Madrid denunció que el régimen de Ortega les confiscó la Universidad Centroamericana (UCA) y varios inmuebles y propiedades, además señaló que tanto la búsqueda de la verdad como la denuncia de las injusticas son parte de la “misión sanadora de la universidad católica” en conjunto con la misión de Jesús.

En este punto, el líder español propuso “ser conscientes de que pertenecer al sector universitario implica ser partícipe y cómplice del progreso de la sociedad en la que vivimos”, dijo. Añadiendo: “Más en una universidad ignaciana en la que asumimos la ultra responsabilidad de formar a hombres para los demás, líderes para servir, líderes preocupados por la sociedad del mundo”.

Sentimientos de tristeza en jóvenes tras cierre UCA

Para muchos jóvenes estudiar en la Universidad Centroamericana, UCA, era un sueño, un objetivo, una oportunidad o una opción, para su futuro. Un futuro que ahora deslumbra tristeza, dolor, miedo, confusión e incertidumbre para más de 5000 estudiantes que perdieron más que aulas, laboratorios o edificios, la calidad de maestros, amigos y consejeros. Perdieron espacios seguros para expresar sus opiniones. Era el único lugar donde no era motivo de represión expresar su pensamiento y críticas.

La mayoría de estudiantes recibieron la noticia de la confiscación, cambio de nombre y de instalación de la bandera sandinista en el campus, en sus viviendas. Todos, se han mantenido comunicándose por mensajes y siguiendo segundo, minutos y horas de lo que se esperaba. El tiro mortal de la dictadura a su casa de estudio.

En entrevistas realizadas a varios alumnos, sus preocupaciones y temores quedan plasmados en las siguientes palabras: "Me siento desorientado y triste. Siempre fui una persona alegre y dedicada a mis estudios, pero este cierre me ha sumido en la tristeza y la depresión. El futuro se ve incierto y eso me preocupa. Había invertido tiempo y esfuerzo en mi educación, y de repente me vi obligado a dejarlo todo en el aire". Los testimonios, los recogimos de forma anónima, por el control sandinista en su universidad.