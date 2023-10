Desde su exilio forzado, Gonzalo Carrión, fundador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, observó a través de imágenes que llegaron a su celular como una cuadrilla de operadores del régimen de Daniel Ortega materializaba el robo de su vivienda en Managua.

“La casa que hoy nos roban a nosotros y que hoy la materializan nos costó a nosotros, nadie nos las regaló” expresó el defensor de derechos humanos.

En los cortos videos se observa a varios hombres vestidos con chalecos anaranjados y cascos blancos que afanados cortan la maleza en la casa confiscada a Gonzalo Carrión y está convencido que su vivienda será habitada por alguien que no pagó ni un córdoba y tampoco tiene vergüenza.

Gonzalo Carrión aseguró a 100%Noticias que este nuevo golpe lo indigna porque su vivienda la pagó a plazos y era el único bien familiar que pretendía heredar a sus hijas, sin embargo confiesa que nada le sorprende de la dictadura Ortega Murillo porque ya lo esperaba desde el 15 de febrero pasado que fue despojado de su nacionalidad junto a 93 opositores.

El 09 de febrero pasado, también se registró el destierro de 222 ex prisioneros políticos, que fueron excarcelados y enviados en un avión a Estados Unidos. Ellos también fueron confiscados.

LEER MÁS: Nicaragua recibe antorcha de la libertad centroamericana

“Esa casa que hoy una cuadrilla de asaltantes que están despojándonos para dársela no sé a quién, seguramente a alguien que no tiene la más mínima vergüenza de ocupar lo que no le pertenece. Esa casa con un esfuerzo de mi esposa y su servidor la compramos para mis hijas. La compramos mediante una deuda que pagamos”, expresó Carrión.

Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder

Carrión admitió que recibió la noticia con mucha indignación, aunque en el fondo reconoce que era cuestión de tiempo porque es otra arremetida del régimen de Daniel Ortega para perpetuarse en el poder.

“Todo lo que hace esta familia Ortega Murillo es para perpetuarse en el poder de forma dinástica superándose a sí mismo y a la dictadura somocista lo hace exactamente porque es la naturaleza que les caracteriza”, añade.

Gonzalo Carrión tilda de “ladrones” a dictadura de Nicaragua

Carrión y su esposa adquirieron una deuda por quince años con el Banco de Finanzas (BDF) entidad bancaria donde el Ejército de Nicaragua, tiene acciones. El préstamo lo cancelaron con mucho esfuerzo pensando en un patrimonio familiar del que también están siendo privados.

“Era lo único de valor material que le estaríamos heredando a nuestras hijas, pero ahora son asaltadas por los criminales de lesa humanidad, que además de criminales y asesinos también son ladrones. Eso es lo único que ofrecen para el país”, denunció.

“La pagamos. Nos costó y eso es lo que nos están robando y se está materializando el día de hoy con mucha firmeza rechazo en nombre de mi familia, ese asalto de los ‘asecínicos’, de los criminales de lesa humanidad y ladrones”, reprochó.

En medio de la tristeza Carrión aseguró que él y su familia fueron asaltados por estar del lado correcto de la historia y recordó a quienes van a ocupar sin pagar un centavo “que toda la vida van a estar señalados de ocupar lo robado, invadiendo nuestra casa” y que serán toda la vida señalados por sus vecinos y la sociedad.